Σοκ και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βραζιλία μια ιδιαίτερα βίαιη γυναικοκτονία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης στην πόλη Καμπίνας, στην πολιτεία Σάο Πάολο, όταν ο νεόνυμφος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στους καλεσμένους.

Το θύμα είναι η 34χρονη Najylla Duenas Nascimento, η οποία είχε μόλις παντρευτεί τον 55χρονο Daniel Barbosa Marinho. Ο γάμος, που αρχικά ξεκίνησε σε εορταστικό και χαρούμενο κλίμα, κατέληξε σε τραγωδία μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ξέσπασε έντονος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι, ο οποίος κλιμακώθηκε γρήγορα. Ο Marinho, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν είτε ως τοπικός αστυνομικός είτε ως ιδιωτικός φύλακας ασφαλείας, φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο, πυροβολώντας την.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι ο δράστης αποχώρησε προσωρινά από τον χώρο της δεξίωσης και στη συνέχεια επέστρεψε, ανοίγοντας ξανά πυρ εναντίον της γυναίκας μπροστά στα μάτια των σοκαρισμένων καλεσμένων.

Η 34χρονη, μητέρα τριών παιδιών από προηγούμενη σχέση, υπέκυψε στα τραύματά της. Συγγενείς που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να απομακρύνουν τα παιδιά, ώστε να τα προστατεύσουν από τις δραματικές σκηνές που εκτυλίσσονταν.

Ο 55χρονος συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό και κρατείται ως ύποπτος για γυναικοκτονία. Οι αρχές της πολιτείας Σάο Πάολο συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ένας γάμος μετατράπηκε σε αιματηρό έγκλημα που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Με πληροφορίες από The Sun