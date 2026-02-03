Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Αυστραλία μετά τον εντοπισμό τεσσάρων νεκρών μελών της ίδιας οικογένειας σε προάστιο του Περθ. Νεκροί βρέθηκαν ο 50χρονος Τζάροντ Κλουν, η 49χρονη σύντροφός του Μαϊγουένα Γκοασντού, καθώς και οι δύο αυτιστικοί έφηβοι γιοι τους, ο 16χρονος Λέον και ο 14χρονος Ότις. Οι σοροί εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής (30/1) στο σπίτι της οικογένειας στο Mosman Park.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα δύο αγόρια φέρεται να δολοφονήθηκαν από τους γονείς τους, οι οποίοι στη συνέχεια αυτοκτόνησαν. Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έγινε νωρίς το πρωί, έπειτα από τηλεφώνημα φροντιστή που παρείχε τακτική βοήθεια στα παιδιά – τα οποία έπασχαν από σοβαρή μορφή αυτισμού – και ο οποίος ανησύχησε όταν έφτασε για την προγραμματισμένη επίσκεψη χωρίς όμως να μπορέσει να επικοινωνήσει με την οικογένεια.

Advertisement

Advertisement

Vejam que tragédia ocorreu na Austrália 🇦🇺, um país de 1º mundo!

O casal Jarrod Clune e Maiwenna Goasdoue foram encontrados mortos em 30.01.26, junto com seus filhos, Leon (16) e Otis (14), e seus três animais de estimação, em um possível pacto de homicídio-suicídio.



Os dois… pic.twitter.com/Mie8rFNiXD — J.A.Amorim (@ideiasefatos) February 3, 2026

Τα σημειώματα και τα ευρήματα στο σπίτι

Τα τοπικά μίντια μεταδίδουν ότι ο φροντιστής εντόπισε στην είσοδο της κατοικίας σημείωμα με προειδοποίηση τύπου «μην εισέλθετε», καθώς και οδηγίες για όποιον βρει το σημείωμα να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Μετά την έφοδο στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρά και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, καθώς και τα δύο σκυλιά και τη γάτα τους. Οι σοροί βρίσκονταν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν εντοπίστηκαν όπλα.

Το Σάββατο έγινε γνωστό πως εντοπίστηκε και δεύτερο σημείωμα, το οποίο εκτιμάται ότι είχε τη μορφή επιστολής. Το περιεχόμενό του φέρεται να αναφερόταν σε οικονομικά ζητήματα της οικογένειας και να υποδήλωνε κοινή απόφαση των γονέων να βάλουν τέλος στη ζωή τους και στη ζωή των παιδιών τους.

L'identité des quatre membres d'une famille retrouvés morts après un double meurtre suivi d'un suicide présumé dans l'une des banlieues les plus huppées de Perth a été révélée.



Les corps de Maiwenna Goasdoue, 49 ans, de son partenaire Jarrod Clune, 50 ans, et de leurs fils… pic.twitter.com/AX459Yp54C — Claire Langoulant – Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) January 30, 2026

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τα ακριβή αίτια των θανάτων, ωστόσο εναέριες λήψεις από drone φαίνεται να αποτυπώνουν ίχνη που παραπέμπουν σε λεκέδες αίματος στον πίσω χώρο της κατοικίας. Εκπρόσωπος της Western Australia Police απέφυγε να σχολιάσει το οπτικό υλικό, δηλώνοντας στη Daily Mail ότι «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν είναι δυνατόν να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες».

Προβλήματα υγείας, οικονομική αδυναμία

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα δύο αγόρια αντιμετώπιζαν «σοβαρά προβλήματα υγείας», ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο για διακοπή κρατικής χρηματοδότησης που αφορούσε την υποστήριξη του ενός παιδιού. Οι πληροφορίες αυτές εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες στις οποίες ζούσε η οικογένεια.

Advertisement

Στενή φίλη του ζευγαριού δήλωσε ότι οι γονείς αισθάνονταν όλο και πιο απομονωμένοι, χωρίς την απαραίτητη βοήθεια, υπογραμμίζοντας ότι οι διαγνώσεις των παιδιών καθιστούσαν την καθημερινότητά τους «εξαιρετικά απαιτητική». Αναφερόμενη στο National Disability Insurance Scheme (NDIS), σημείωσε πως «συχνά ένιωθαν μόνοι, ανίσχυροι και εγκαταλελειμμένοι από συγγενείς, φίλους, υπηρεσίες υποστήριξης, σχολεία, το ίδιο το NDIS, το σύστημα υγείας και την κοινωνία συνολικά».

Advertisement