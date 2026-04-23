Υπάρχουν ιστορίες λαχείων που ξεπερνούν τη φαντασία όχι μόνο για τα ποσά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο γράφονται. Άλλοτε ο νικητής δεν εμφανίζεται ποτέ, άλλοτε ανακαλύπτει τυχαία ότι είναι ήδη εκατομμυριούχος και άλλοτε ένα μόνο δελτίο μετατρέπεται σε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής υπερ-τζακ ποτ.

Το πρώτο παράδειγμα έρχεται από τη Βρετανία και είναι από εκείνα που κάνουν τους ανθρώπους να αναρωτιούνται πώς γίνεται η τύχη να χτυπά τόσο δυνατά την πόρτα κάποιου και εκείνος να μην ανοίγει ποτέ. Ένα νικητήριο δελτίο του βρετανικού Εθνικού Λαχείου, αξίας 10,6 εκατομμυρίων λιρών, δεν διεκδικήθηκε μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα των 180 ημερών. Το δελτίο είχε αγοραστεί στο Μπέξλεϊ, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, στις 4 Οκτωβρίου 2025 και η προθεσμία έληξε στις 2 Απριλίου 2026, χωρίς να εμφανιστεί κανείς. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Allwyn, πρόκειται για εξαιρετικά ασυνήθιστη περίπτωση για τόσο μεγάλο ποσό, ενώ τα χρήματα αναμένεται να κατευθυνθούν σε κοινωφελείς σκοπούς.

Αν αυτή η ιστορία μοιάζει με εφιάλτη για κάθε παίκτη, η δεύτερη θυμίζει περισσότερο κινηματογραφικό σενάριο με happy end. Στη Μελβούρνη, ένας άνδρας από το Κόμπουργκ έψαχνε ένα ληγμένο διαβατήριο και αντί γι’ αυτό βρήκε σε συρτάρι ένα ξεχασμένο δελτίο. Το είχε αφήσει εκεί για οκτώ μήνες, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν νικητήριο. Όταν το σκάναρε, διαπίστωσε ότι είχε κερδίσει 1 εκατομμύριο δολάρια από κλήρωση του Weekday Windfall. Το πιο κρίσιμο στοιχείο; Η προθεσμία εξαργύρωσης δεν είχε ακόμη λήξει. Έτσι, από μια τυχαία αναζήτηση εγγράφων, προέκυψε μια ζωή εντελώς διαφορετική.

Και μετά υπάρχει η τρίτη κατηγορία: τα θηριώδη τζακ ποτ που δεν αλλάζουν απλώς τη ζωή ενός νικητή, αλλά τροφοδοτούν μια παγκόσμια φαντασίωση γύρω από την «τέλεια» τύχη. Την Πρωτοχρονιά του 2024, ένα δελτίο του Powerball που παίχτηκε στο Μίσιγκαν χάρισε σε έναν υπερτυχερό 842 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επρόκειτο για το πρώτο τζακ ποτ του Powerball που κερδήθηκε ανήμερα Πρωτοχρονιάς από την έναρξη του παιχνιδιού το 1992, ενώ τότε καταγράφηκε ως το πέμπτο μεγαλύτερο τζακ ποτ στην ιστορία του παιχνιδιού και το δέκατο μεγαλύτερο στις ΗΠΑ. Ο νικητής είχε μπροστά του και το κλασικό δίλημμα των αμερικανικών λοταριών: ετήσιες δόσεις ή εφάπαξ καταβολή περίπου 425,2 εκατ. δολαρίων.

Αυτό που ενώνει και τις τρεις ιστορίες είναι ότι το λαχείο δεν είναι μόνο ένας αριθμός ή ένας λογαριασμός. Είναι μια παράξενη συνάντηση τύχης, χρόνου και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στη μία περίπτωση, κάποιος ίσως δεν έλεγξε ποτέ το δελτίο του. Στην άλλη, κάποιος έγινε πλούσιος χωρίς να το ξέρει. Και στην τρίτη, ένας παίκτης βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα τζακ ποτ που έχουν καταγραφεί διεθνώς.

Στο τέλος, ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της υπόθεσης: όχι ότι τα λαχεία μοιράζουν εκατομμύρια, αλλά ότι κάθε τόσο αποκαλύπτουν πόσο απρόβλεπτος μπορεί να γίνει ο τρόπος με τον οποίο ένας αριθμός, ένα χαρτάκι ή μια ξεχασμένη απόδειξη μπορεί να μετακινήσει ολόκληρη μια ζωή από τη μία άκρη της πραγματικότητας στην άλλη.

Τα μεγάλα ποσά που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ και γενικά των τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ καταγράφεται, σύμφωνα με την ιστορική αναδρομή του παιχνιδιού, στις 15 Απριλίου 2010, όταν το έπαθλο έφτασε τα 19,3 εκατ. ευρώ.

Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2025, ένας παίκτης που κατέθεσε διαδικτυακά το δελτίο του κέρδισε 19,8 εκατ. ευρώ στο ΤΖΟΚΕΡ, μετά από 33 συνεχόμενα τζακ ποτ.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2025, δύο υπερτυχεροί μοιράστηκαν συνολικά πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ στο ΤΖΟΚΕΡ, σύμφωνα με δημοσίευμα της OPAP News.

Τον Μάρτιο του 2026, ένας παίκτης μέσω allwyn.gr κέρδισε συνολικά περισσότερα από 5,1 εκατ. ευρώ, καθώς συνδύασε κέρδος 3.218.900,78 ευρώ στην πρώτη κατηγορία με επιπλέον 19 πεντάρια των 100.000 ευρώ το καθένα.

Στο Eurojackpot, ο πρώτος μεγάλος νικητής από την Ελλάδα καταγράφηκε στη Λαμία, με κέρδος 986.995 ευρώ.