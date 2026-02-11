Τις τελευταίες ώρες, ένα απόσπασμα e-mail του 2015 με αποδέκτη/συνομιλητή τον Τζέφρι Επστάιν αναπαράγεται διεθνώς, καθώς περιλαμβάνει αναφορά στις αδελφές Χαντίντ (Bella και Gigi) και συνοδεύεται από ωμές, σεξιστικές και ξεκάθαρα υποτιμητικές αιχμές, για το πώς λειτουργεί η βιομηχανία του μόντελινγκ.

Το συγκεκριμένο νήμα, με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2015, εμφανίζεται μέσα σε νέο υλικό που αποδεσμεύτηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της ευρύτερης δημοσιοποίησης των «Epstein files».

Το e-mail ξεκινά με ερώτηση άγνωστου προσώπου προς τον Επστάιν για το πώς «έγιναν μοντέλα οι Χαντίντ και έβγαλαν τόσα χρήματα», με τον ίδιο να απαντά απορρίπτοντας ισχυρισμό ότι «ο πατέρας τους πλήρωσε πρακτορείο». Στη συνέχεια, η ανταλλαγή γίνεται χυδαία, με σεξιστικούς υπαινιγμούς και μια κυνική «εξήγηση» του Επστάιν ότι κάποιες «ακολουθούν οδηγίες».

Σημαντικό: Το νήμα αυτό, όπως παρουσιάζεται, δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι αδελφές Χαντίντ είχαν σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν. Αντίθετα, πρόκειται για συνομιλία τρίτων στην οποία γίνεται αναφορά στα ονόματά τους, μέσα από το πρίσμα των δικών τους και ιδιαίτερα προβληματικών αφηγήσεων.

Γιατί βγαίνουν τώρα όλα αυτά στην επιφάνεια

Η αναζωπύρωση των αποκαλύψεων συνδέεται με το νέο κύμα δημοσιοποίησης υλικού από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης: στις 30 Ιανουαρίου 2026, το DOJ ανακοίνωσε ότι δημοσίευσε εκατομμύρια σελίδες επιπλέον εγγράφων, σε συμμόρφωση με νομοθεσία διαφάνειας για τα «Epstein files».

Διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν ότι το νέο υλικό περιλαμβάνει αλληλογραφία και στοιχεία που «αγγίζουν» ξανά τον κύκλο ισχυρών προσώπων, επαναφέροντας στο προσκήνιο ερωτήματα για το πώς ο Επστάιν λειτουργούσε επί χρόνια με πρόσβαση σε δίκτυα ισχύος.

Το (γνωστό) μοτίβο πίσω από τους «υπαινιγμούς»

Αυτό που σοκάρει στο συγκεκριμένο απόσπασμα δεν είναι μόνο η αναφορά σε δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της μόδας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μια ολόκληρη βιομηχανία συμπυκνώνεται σε μια κουλτούρα εξουσίας, συμμόρφωσης και αντικειμενοποίησης: ένας κυνισμός που – ειδικά όταν εκφέρεται από έναν καταδικασμένο σεξουαλικό θηρευτή – αποκτά ακόμη πιο βαριά, σκοτεινή σημασία