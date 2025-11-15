Ο Βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε τα 77α γενέθλιά του σε ένα απολύτως ταιριαστό περιβάλλον: ένα ιστορικό κάστρο. Ο βασιλιάς έγινε δεκτός με επευφημίες, αλλά και με μια ιδιαίτερη τούρτα γενεθλίων, καθώς γιόρτασε μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, στο Κάστρο Cyfarthfa στη Νότια Ουαλία την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μέλη της τοπικής κοινότητας, ανάμεσά τους και αρκετούς που συνδέονται με ιδρύματα υπό την πατρωνία του Καρόλου και της Καμίλα, όπως το The King’s Trust και η Royal Osteoporosis Society. Σημαντικές παρουσίες ήταν επίσης η Ουαλή κωμική ηθοποιός και σεναριογράφος Ρουθ Τζόουνς καθώς και ο σχεδιαστής μόδας Ζουλιέν ΜακΝτόναλντ. Το «παρών» έδωσαν επίσης τοπικές επιχειρήσεις όπως τα Cocos Coffee and Candles και η Enaid Wellness.

Now that’s what you call a birthday cake! KIng Charles’ 77th birthday is marked on a visit to Cardiff Castle 🏰 🥳 pic.twitter.com/S6V2Hxs2g1 — Rebecca English (@RE_DailyMail) November 14, 2025

Το Κάστρο Cyfarthfa -χτισμένο το 1825 και θεωρούμενο ως ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της Ουαλίας- λειτουργεί σήμερα ως μουσείο και πινακοθήκη. Το μνημείο βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μακροπρόθεσμου έργου αποκατάστασης, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση της πολιτιστικής του κληρονομιάς και στην αναβάθμιση των χώρων του και του πάρκου των 160 στρεμμάτων για τις επόμενες γενιές.

Στη συνέχεια, υπό τα βλέμματα της Καμίλα και των προσκεκλημένων στη δεξίωση, ο Κάρολος έκοψε την τούρτα των γενεθλίων του. Έπειτα βγήκε για να χαιρετήσει μέλη της τοπικής κοινότητας έξω από τον χώρο του κάστρου.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο γιος του Καρόλου και διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, μαζί με την πριγκίπισσα Κέιτ, έστειλαν τις θερμότερες ευχές τους για τα γενέθλιά του μέσω των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους έστειλαν μηνύματα προς τον Βασιλιά.

Τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου έρχονται στο τέλος μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου για τη βασιλική οικογένεια. Ο ίδιος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις νέες αντιδράσεις σχετικά με τη σχέση του αδελφού του, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, με τον καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Έπσταϊν, υπόθεση που οδήγησε τον Κάρολο στο να αφαιρέσει τα τελευταία βασιλικά αξιώματα του αδελφού του και να τον απομακρύνει από την κατοικία του, το Royal Lodge στο Γουίνδσορ.

