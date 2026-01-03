Για πρωτοφανή ενέργεια κάνει λόγο ο αναλυτής του Skynews Dominic Waghorn, σχετικά με την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν βρει τρόπους στο παρελθόν να απομακρύνουν ηγέτες που δεν τους άρεσαν, αλλά ποτέ με αυτόν τον τρόπο, σχολιάζει.

Κράτη δεν στέλνουν τις ένοπλες δυνάμεις τους σε άλλα κυρίαρχα κράτη για να απαγάγουν τον ηγέτη τους — πόσο μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ο θεματοφύλακας της διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες.

Οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, αλλά όποια κι αν είναι η άποψη καθενός για τον Νικολάς Μαδούρο, ο τρόπος της απομάκρυνσής του φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ήταν αναμφίβολα ένας πολύ κακός ηγέτης και, προς το τέλος, πλήρως παράνομος. Νόθευσε εκλογές και διαχειρίστηκε την οικονομία της Βενεζουέλας τόσο άσχημα ώστε το ένα τέταρτο του πληθυσμού της εγκατέλειψε τη χώρα.

Χρησιμοποίησε την καταστολή για να παραμείνει στην εξουσία με κάθε κόστος, ενώ η κλεπτοκρατική διακυβέρνησή του λεηλάτησε μια χώρα πλούσια σε πόρους.

Οι γειτονικές χώρες θα εκφράσουν ανησυχία δημοσίως, ενώ ιδιωτικά πιθανότατα θα χαιρετίσουν το τέλος του Νικολάς Μαδούρο.

Όμως οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα ανησυχούν για το τι σημαίνει αυτό για τη διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες.

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;

Υπάρχουν ορισμένες αναφορές ότι ο Μαδούρο παραδόθηκε από τις ίδιες του τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες κάμφθηκαν από την αδιάκοπη πίεση των ΗΠΑ.

Αυτό μπορεί να επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να παρουσιάσει την υπόθεση ως διευκόλυνση μιας εσωτερικής αλλαγής εξουσίας, όμως υπάρχει μικρή αμφιβολία ότι τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς τη συγκέντρωση αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ό,τι άλλο γινόταν παρασκηνιακά.

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτό το επεισόδιο δεν ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες επιθέσεις στις αρχές του διεθνούς δικαίου και ότι ο σκοπός δικαίωσε τα μέσα.

Ανησυχία μεταξύ συμμάχων

Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποιους όρους σκοπεύει να οδηγήσει τον Μαδούρο στη δικαιοσύνη.

Τον τελευταίο χρόνο, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ανησυχούν όλο και περισσότερο για τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο διεθνές δίκαιο και στην παγκόσμια τάξη.

Θα υποδεχθούν επίσης το τέλος του Νικολάς Μαδούρο, αλλά θα αισθάνονται άβολα με τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε.

