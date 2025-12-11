Ο Μαδούρο χορεύει στις συγκεντρώσεις για την επέτειο της μάχης της Santa Inés - Πηγή: Reuters

Μπορεί το κλίμα να είναι τεταμένο ανάμεσα στις σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας και να γίνεται λόγος για επικείμενη επίθεση των Αμερικανών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ενώ την ίδια ώρα η ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βρίσκεται στη Νορβηγία για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε παρά την απαγόρευση από την κυβέρνηση, αλλά τίποτα δεν κάνει τον Νικολά Μαδούρο να χάνει το κέφι του.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας να χορεύει στους ρυθμούς του “Don’t Worry, Be Happy” στις συγκεντρώσεις υποστηρικτών του για τον εορτασμό της 166ης επετείου της μάχης της Santa Ines (1859).

Advertisement

Advertisement

🇻🇪 Thousands fill the streets of Caracas to mark the 19th-century Battle of Santa Ines



🎶 Venezuelan President Nicolas Maduro sings and dances to 'Don’t Worry, Be Happy' despite mounting diplomatic pressure from Washington pic.twitter.com/7Zk5O8A24Y — Anadolu English (@anadoluagency) December 11, 2025

Κατά τη διάρκεια της πορείας, ο Μαδούρο απαίτησε το τέλος του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στη Λατινική Αμερική και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις παγκόσμιες διαδηλώσεις που απορρίπτουν τις απειλές στρατιωτικής επίθεσης.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαδούρο χορεύει σε δημόσια συγκέντρωση. Στις 23 Νοεμβρίου χόρευε στους ρυθμούς ενός remix βασισμένου στο σύνθημα «όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη» της εκστρατείας του.

Στο μεταξύ, η κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας αποτελεί μία από τις πιο δραματικές εξελίξεις στο ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

US-Venezuela conflict update:



Maduro is currently dancing onstage at a public rally. pic.twitter.com/gkD22JnAUW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 1, 2025

Πλήθος κυβερνητικών υποστηρικτών δίπλα στον Μαδούρο στους εορτασμούς για την επέτειο της μάχης της Santa Ines – Πηγή: Reuters

Επίσης, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτης της αντιπολίτευσης που αμφισβητεί την κυβέρνηση Μαδούρο, παρά τις απαγορεύσεις από τις αρχές και τις κατηγορίες εις βάρος της, βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής καθώς κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης.

Advertisement

Η ίδια παρέλαβε το βραβείο στο Όσλο, παρά την αντίδραση της κυβέρνησης, εν μέσω ισχυρισμών για εκλογική νοθεία υπέρ του Μαδούρο.

Η Νομπελίστα Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Η Ματσάδο, η οποία εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες για να παραστεί στην τελετή βράβευσης, τόνισε ότι η συμμετοχή στην αντιπολίτευση στη χώρα συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους.

Παρά τον κίνδυνο σύλληψης, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιστρέψει στη Βενεζουέλα από το Όσλο, όπου βρισκόταν για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει τον αγώνα της ενάντια στην κυβέρνηση Μαδούρο.

Advertisement