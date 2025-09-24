Στρατιωτική εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας ξεκίνησε η κυβέρνηση Μαδούρο, ένα μήνα μετά τις απιελές Τραμπ κατά της χώρας που συνοδεύτηκαν από την ανάπτυξη Αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα διεθνή ύδαρα στα ανοικτά των ακτών της χώρας, υποστηριζόμενα από μαχητικά F-35 που στάλθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Καράκας και εκπαιδεύτηκαν από το στρατό της Βενεζουέλας προκειμένου να μάθουν να χρησιμοποιούν όπλα σε περίπτωση Αμερικανικής εισβολής.

Advertisement

Advertisement

Στην γειτονιά Πετάρε του Καράκας, η κεντρική λεωφόρος έκλεισε για μια ολόκληρη ημέρα για να ξεκινήσουν τα «μαθήματα» για τον χειρισμό όπλων και άλλων τακτικών «επαναστατικής αντίστασης» όπως πως να φορούν μάσκες, να παρέχουν πρώτες βοήθειες και φυσικά να έχουν την απαραίτητη «ιδεολογική σκέψη».

«Είμαι εδώ για να μάθω τι πρέπει να κάνω για να υπερασπιστώ τη χώρα μου, την πατρίδα μου, το έθνος μου, τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο κ. Λούζμπι Μοντερόλα, ένας 38χρονος υπάλληλος που δήλωσε ότι «δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν».

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπεζ, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι διεξάγει «ακήρυχτο πόλεμο» στην Καραϊβική, αφού όλες αυτές τις ημέρες έχουν γίνει αμερικανικές επιδρομές από τις οποίες σκοτώθηκαν πάνω από δώδεκα φερόμενοι ως έμποροι ναρκωτικών στη θαλάσσια περιοχή της χώρας.

Κι ενώ η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι ο «πόλεμος» είναι ενάντια στα καρτέλ ναρκωτικών, το Καράκας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος για να κλέβουν το πετρέλαιο, τον χρυσό και τα διαμάντια της Βενεζουέλας.



Η γειτονιά Petare, που ήταν κάποτε το σημείο συγκέντρωσης για τις διαμαρτυρίες κατά της επανεκλογής Μαδούρο τον Ιούλιο του 2024, έχει μετατραπεί σε ανοικτό στρατόπεδο εκπαίδευσης όπου χιλιάδες εθελοντές.

Ο Μαδούρο διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να εισέλθουν στις γειτονιές με 25 τεθωρακισμένα οχήματα να παρελαύνουν σε μια προσπάθεια επίδειξης δύναμης.

Advertisement

Την ίδια μέρα, ο Μαδούρο συναντήθηκε με αγρότες στην περιοχή Αράγκουα, καλώντας «εκατομμύρια Βενεζουαλινούς» να «είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα και να υπερασπιστούν τη Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας σε περίπτωση επίθεσης από την αμερικανική αυτοκρατορία».

Παράλληλα, η Βενεζουέλα ξεκίνησε τριήμερες στρατιωτικές ασκήσεις στο νησί Λα Ορτσίλα, σε απάντηση στην απειλή από τον αμερικανικό στόλο επτά πλοίων και ένός πυρηνοκίνητου υποβρυχίου.

Advertisement