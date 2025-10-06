Ένα αποτρόπαιο έγκλημα πάθους έχει συγκλονίσει τη Βραζιλία, με θύμα τον 41χρονο Βάλτερ ντε Βάργκας Αϊτά, διακεκριμένο bodybuilder και personal trainer, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια από τη σύζυγό του, Καρβάλιο Αϊτά, μέσα στο διαμέρισμά τους στην πόλη Chapecó, στις 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική αστυνομία και βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, ο Βάλτερ δέχθηκε 21 μαχαιριές με μαχαίρι κουζίνας στον λαιμό, στο κεφάλι, στον κορμό, στα άκρα και σε άλλα σημεία του σώματός του, κατά τη διάρκεια μιας έντονης και βίαιης λογομαχίας με τη σύζυγό του. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, αλλά κατέρρευσε αιμόφυρτος στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας.

Advertisement

Advertisement

Bodybuilder stabbed to death by jealous wife after she accused him of having an affair https://t.co/PQ0tBnKtK4 pic.twitter.com/mM0LNp0RD3 — New York Post (@nypost) October 2, 2025

Οι εικόνες από το σημείο του εγκλήματος, όπως τις περιγράφει η New York Post, είναι σοκαριστικές: αίματα κάλυπταν το εσωτερικό του διαμερίσματος, καθώς και τους διαδρόμους και τις σκάλες του κτιρίου.

Η Καρβάλιο, η οποία έχει συλληφθεί και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, φέρεται να είχε αναπτύξει παθολογική ζήλια απέναντι στον σύζυγό της, τον οποίο υποψιαζόταν ότι την απατούσε. Οι αρχές αναφέρουν ότι για μήνες κατασκόπευε εμμονικά τις κινήσεις του, καθώς άνοιγε τρύπες στους τοίχους για να τον παρακολουθεί, τον φωτογράφιζε όσο κοιμόταν και του έστελνε απειλητικά μηνύματα – συχνά συνοδευόμενα από emoji μαχαιριών.

Στις 2 Οκτωβρίου, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικά αποσπάσματα στα οποία η γυναίκα εκφράζει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να τον σκοτώσει. Σε ένα από αυτά, ο ίδιος ο Βάλτερ ακούγεται να λέει ότι δεν άντεχε να ζει με τον φόβο ότι θα τον μαχαιρώσει.

Αν και η Καρβάλιο υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, η αστυνομική έρευνα καταλήγει στο ότι ο Βάλτερ μαχαιρώθηκε για πρώτη φορά ενώ κοιμόταν και έπειτα προσπάθησε να σωθεί, βγαίνοντας από το σπίτι. Μάρτυρες δήλωσαν ότι τον άκουσαν να φωνάζει: «Θεέ μου, γιατί το κάνεις αυτό;»,

την ώρα της επίθεσης.

Advertisement

Η Καρβάλιο ήταν ήδη καταζητούμενη στην πολιτεία Rio Grande do Sul για ένοπλη απόπειρα ληστείας και πλέον αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2021, όμως, σύμφωνα με την ίδια, είχαν αρκετές διαφωνίες ενώ δεν έλειπαν συχνά και οι συγκρούσεις μεταξύ τους, κυρίως εξαιτίας της συμμετοχής της σε θρησκευτικές τελετές.

Ο Βάλτερ ντε Βάργκας Αϊτά ήταν πέντε φορές πρωταθλητής bodybuilding σε πολιτειακό επίπεδο και είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στη World Fitness Federation, εκπροσωπώντας τη Βραζιλία. Παράλληλα, εργαζόταν ως personal trainer και διατηρούσε ενεργή παρουσία στα social media, όπου μοιραζόταν προπονητικά βίντεο και συμβουλές με τους χιλιάδες ακολούθους του.

Ο άδικος χαμός του έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην κοινότητα του fitness στη Βραζιλία, με πολλούς να εκφράζουν οργή και συγκίνηση για την τραγική του απώλεια.

Με πληροφορίες από The New York Post

Advertisement