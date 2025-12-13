Ένας άνδρας στο Λονδίνο έλαβε 4 πρόστιμα επειδή είχε παρκάρει σε θέση ΑμεΑ – μόνο που η αλήθεια ήταν ότι η θέση είχε ζωγραφιστεί γύρω από το αυτοκίνητό του ενώ αυτός απουσίαζε!

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είπε στο BBC ότι ούτε καν απόλαυσε τις διακοπές του, καθώς μπορούσε να βλέπει μέσω κλειστού κυκλώματος ότι συσσωρεύονταν πρόστιμα στο αυτοκίνητό του. Όταν επέστρεψε, βρήκε δύο πρόστιμα στο παρμπρίζ, ενώ τα άλλα δύο είχαν αφαιρεθεί από κάποιον άγνωστο περαστικό. «Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», είπε.

🚗 A London council painted a disabled bay around a legally parked Audi, then slapped the owner with four tickets while he was on holiday



The CCTV tells the whole story 👇https://t.co/UxQwE19CtI pic.twitter.com/PNXwwjyVjt — The Telegraph (@Telegraph) December 9, 2025

Το καλό είναι οτι, όπως φαίνεται, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει τα πρόστιμα. Το συμβούλιο που είναι υπεύθυνο, όμως, δεν επικοινώνησε ποτέ επισήμως μαζί του, απλώς σχολίασαν ένα βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο.

Πώς συνέβη το περιστατικό; Εκπρόσωπος του συμβουλίου δήλωσε ότι ο εργολάβος που ζωγράφισε τη νέα θέση ΑμεΑ στις 17 Νοεμβρίου έπρεπε να ζωγραφίσει γύρω από το αυτοκίνητό του, ώστε να μην χρειαστεί να περιμένουν εβδομάδες να ελευθερωθεί ο χώρος.

Ο εργολάβος τράβηξε φωτογραφία για να μην επιβληθεί πρόστιμο, αλλά ένας υπάλληλος πάρκινγκ δεν ενημερώθηκε και εξέδωσε τα ειδοποιητήρια. Τα πρόστιμα ακυρώθηκαν πριν από τη δημοσίευση του βίντεο και ζητήθηκε συγγνώμη για τη σύγχυση.

(Με πληροφορίες από BBC, TMZ)