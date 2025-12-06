Θλίψη έχει σκορπίσει στη Σούδα Χανίων ο θάνατος του 45χρονου Κωνσταντάκη Κανάκη αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μετά από τροχαίο αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (05/12).

Ο Κωνσταντάκης Κανάκης ήταν ενεργό και αγαπητό μέλος του Παγκρήτιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων & Παραπληγικών Αετοί Κρήτης. Ο Κώστας ήταν ένας πολύ ενεργός πολίτης, έχοντας δώσει το «παρών» σε εκδηλώσεις, ως ομιλητής για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, αφού και ο ίδιος έτσι είχε υποστεί την αναπηρία του πριν από 23 χρόνια.

Η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στη Σούδα για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου αναβλήθηκε λόγω πένθους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3:30 μ.μ., στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, κοντά στο Σκλαβενίτης Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος αθλητής έχασε τον έλεγχο του αμαξιδίου του και συγκρούστηκε με σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς. Παρά τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Κανάκης υπέκυψε στα τραύματά του.