Στη Βρετανία, ιδιοκτήτης εστιατορίου με αστέρι Michelin φέρεται να έριξε ναρκωτικό στη μαργαρίτα πελάτισσας για να κάνει σεξ μαζί της.

Ο 63χρονος Βίκας Ναθ κατηγορείται ότι με καλαμάκι ρούφηξε την ουσία GBL από μπουκαλάκι και στη συνέχεια την έριξε στο ποτό της γυναίκας, στο rooftop bar του members club Annabel’s στο Μέιφερ, τον Μάιο.

Advertisement

Advertisement

Ο εστιάτορας, που διαχειρίζεται χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία —μεταξύ αυτών δύο βραβευμένους με αστέρι Michelin— φέρεται να ήθελε να συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί της. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και προβλήθηκε στους ενόρκους. Υπάλληλοι του κλαμπ, που αντιλήφθηκαν τι έκανε ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία και αντικατέστησαν το ποτό πριν το καταναλώσει η γυναίκα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα άδειο μπουκάλι —που εμφανιζόταν ως εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης— στις ανδρικές τουαλέτες και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο και δύο μπουκάλια GBL κάτω από τον νεροχύτη του στο σπίτι του. «Προσπάθησε να κρύψει τα στοιχεία για το τι είχε κάνει, πηγαίνοντας στην τουαλέτα και πετώντας αυτό το μικρό μπουκάλι στο καζανάκι, και επέπλεε όταν το ανέκτησε η αστυνομία», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης εστιατορίων

Ο κατηγορούμενος, του οποίου το χαρτοφυλάκιο χώρων εστίασης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία περιλαμβάνει δύο με αστέρι Michelin, υποστήριξε ότι έριξε την ουσία στο ποτό για να «χαλαρώσει» τη γυναίκα και όχι για να κάνεις σεξ μαζί της. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο ωστόσο, ο Ναθ είχε στείλει νωρίτερα μηνύματα σε φίλο του, εκφράζοντας απογοήτευση επειδή δεν είχε καταφέρει να έχει σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα, ενώ την ημέρα του περιστατικού φέρεται να έγραψε πως ίσως ήταν «η τελευταία τους βραδιά» και ότι εκείνη «δεν ανατποκρίνεται». Η απάντηση που έλαβε ήταν «ώρα για δράση». ‘

