Οδηγήθηκε στη φυλακή ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος αξιοποίησε τα κέρδη του από τη βρετανική λοταρία, ύψους 2.771.688 ευρώ, όχι για μια ήσυχη συνταξιοδότηση, αλλά για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου εργαστηρίου παραγωγής και διακίνησης χαπιών.

Ο Τζον Έρικ Σπάιμπι είχε κερδίσει το μεγάλο ποσό το 2010, όταν ήταν 65 ετών. Αντί να αποσυρθεί, επένδυσε χιλιάδες ευρώ σε εξοπλισμό και έστησε εργαστήριο παραγωγής πλαστών συνταγογραφούμενων χαπιών σε στάβλους απέναντι από το εξοχικό του σπίτι στο Γουίγκαν, στο Μάντσεστερ, όπως ανέφερε η Sun. Τα χάπια πωλούνταν αρχικά προς 75 λεπτά το τεμάχιο.

Τα σκευάσματα αυτά ήταν μη αδειοδοτημένα, χωρίς καμία ρύθμιση ή έλεγχο, και κατέληγαν στην παράνομη αγορά και σε άτομα που δεν μπορούσαν να τα προμηθευτούν νόμιμα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όσοι τα κατανάλωναν έθεταν τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο, παίζοντας «ρωσική ρουλέτα».

Από το 2020 έως το 2022, ο Σπάιμπι διαχειριζόταν το κύκλωμα με τη βοήθεια του γιου του, Τζον Κόλιν Σπάιμπι (37 ετών), καθώς και των Λι Ντράρι (45 ετών) και Κάλουμ Ντόριαν (35 ετών). Η δράση της συμμορίας επεκτάθηκε από την αποθήκη του εξοχικού σε δεύτερο εργαστήριο σε βιομηχανική μονάδα στο Σάλφορντ, αποφέροντας συνολικά κέρδη 332.602.560 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της παράνομης δραστηριότητάς του, ο Σπάιμπι καυχιόταν ότι «ο Έλον και ο Τζεφ πρέπει να προσέχουν», αναφερόμενος στους Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος. Τελικά καταδικάστηκε σε 16 χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης για συνωμοσία παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, δύο κατηγορίες κατοχής πυροβόλου όπλου, κατοχή πυρομαχικών και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Ο γιος του καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης, ο Ντράρι σε εννέα χρόνια και εννέα μήνες για το ίδιο αδίκημα, ενώ ο Ντόριαν είχε ήδη καταδικαστεί σε 12 χρόνια για συνωμοσία προμήθειας όπλων και ναρκωτικών. Ο δικαστής τόνισε ότι, παρά τη νίκη στη λοταρία, ο Σπάιμπι συνέχισε μια εγκληματική ζωή πέρα από τα χρόνια της συνταξιοδότησης.

Η συμμορία παρήγαγε τεράστιες ποσότητες πλαστών χαπιών διαζεπάμης, προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημιά στους χρήστες, ενώ το δικαστήριο συνέδεσε τη δράση τους με αύξηση θανάτων από ναρκωτικά, ιδίως στην περιοχή Bury New Road. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, εταιρεία-βιτρίνα, όπλα, πυρομαχικά και περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια χάπια, οδηγώντας στην κατάρρευση της εγκληματικής αυτοκρατορίας τον Απρίλιο του 2022.

