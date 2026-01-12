Τραγικό τέλος είχε η ιστορία μιας 19χρονης στη Βρετανία, η οποία έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες αφότου απέδωσε έναν έντονο πονοκέφαλο που εμφάνισε μετά από βραδινή έξοδο σε απλό hangover. Η δικαστική διερεύνηση που ακολούθησε έδειξε πως ο θάνατός της προήλθε από μια σπάνια επιπλοκή που σχετίζεται με τη λήψη αντισυλληπτικού χαπιού.

Η Άινε Ρόουζ Χερστ κατέρρευσε στις 11 Μαρτίου του περασμένου έτους και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Royal Bolton, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρό οίδημα στον εγκέφαλο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα υπέκυψε δύο ημέρες αργότερα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, μετά τη νυχτερινή της έξοδο στις 8 Μαρτίου, είχε παραπονεθεί για πονοκέφαλο. Η μητέρα της, Κέρι, της πρότεινε να ενυδατωθεί και να πάρει παυσίπονο, θεωρώντας ότι τα συμπτώματα σχετίζονταν με κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινωνόταν σταδιακά, μέχρι την αιφνίδια κατάρρευσή της.

Η έρευνα στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Μπόλτον κατέληξε ότι η αιτία θανάτου ήταν εγκεφαλική φλεβώδης θρόμβωση, μια σπάνια αλλά σοβαρή πάθηση. Σύμφωνα με το πόρισμα, το από του στόματος αντισυλληπτικό χάπι θεωρήθηκε πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας.

Η 19χρονη λάμβανε αντισυλληπτικό από το 2020. Μετά από έλεγχο τον Δεκέμβριο του 2024, όπου καταγράφηκε αυξημένη αρτηριακή πίεση, της είχε συστηθεί προσωρινή διακοπή και επανεξέταση. Παρά τις αρχικές ανησυχίες, οι επόμενες μετρήσεις κρίθηκαν αποδεκτές και, έπειτα από συζήτηση με τον γιατρό της, αποφασίστηκε η συνέχιση της αγωγής.

Ο ιατροδικαστής τόνισε ότι πρόκειται για μια «αναγνωρισμένη αλλά εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή» κατάλληλα συνταγογραφημένου φαρμάκου, υπογραμμίζοντας πως τέτοια περιστατικά είναι δύσκολο να προβλεφθούν εκ των προτέρων.