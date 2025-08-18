Η αντισύλληψη δεν είναι κάτι δεδομένο για πολλές χώρες του πλανήτη ακόμη και τον 21ο αιώνα

Μια σημαντική πτυχή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής ελευθερίας των γυναικών είναι η πρόσβαση στην αντισύλληψη.

Στοιχεία από το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν πώς τα ποσοστά χρήσης σύγχρονων αντισυλληπτικών (π.χ. προφυλακτικά, αντισυλληπτικά χάπια, σπιράλ) ποικίλλουν σε όλο τον κόσμο.

Η 18η Αυγούστου σηματοδοτεί την επέτειο της κυκλοφορίας των πρώτων αντισυλληπτικών χαπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1960.

Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό γυναικών ηλικίας 15 έως 49 ετών που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε είδος σύγχρονης αντισύλληψης είναι η Φινλανδία (74%), ο Καναδάς (71%), η Κίνα (69%), η Κούβα (68%) και η Ελβετία (68%).

Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα ποσοστό χρήσης μεθόδων αντισύλληψης μεταξύ των γυναικών στο 50%.

Οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης σύγχρονων αντισυλληπτικών όπως φαίνεται και στο γράφήμα του Statista, είναι η Ερυθραία, η Μαυριτανία, το Τσαντ, η Αλβανία, το Νότιο Σουδάν και η Σομαλία, καθεμία με λιγότερο από 10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά.

Υπάρχουν 71 χώρες και περιοχές όπου το χάπι, τα σπιράλ, το προφυλακτικό ή παρόμοια αντισυλληπτικά χρησιμοποιούνται μόνο από το ένα τρίτο των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας (ή και λιγότερες) για οικογενειακό προγραμματισμό ή για προστασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Αυτές είναι κυρίως χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα, μόνο μία στις πέντε γυναίκες χρησιμοποιεί αντισύλληψη. Στη Νιγηρία, μία από τις δέκα πιο πυκνοκατοικημένες χώρες στον κόσμο, το ποσοστό είναι μόλις 14%.

Η έλλειψη αντισύλληψης σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν έχουν την ελευθερία να επιλέξουν μια σημαντική πτυχή της ζωής τους, αλλά αποτελεί επίσης κίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση προϋπάρχουσων παθήσεων, έλλειψης φροντίδας εγκυμοσύνης ή για εκείνες που υποβάλλονται σε μη ασφαλή άμβλωση.

Πέρα από την εγκυμοσύνη, η μη χρήση προφυλακτικού θέτει και τα δύο φύλα σε κίνδυνο επικίνδυνων και θανατηφόρων ασθενειών.