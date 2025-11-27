Η Γερμανία αναπτύσσει ένα μυστικό επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία. Το έγγραφο 1.200 σελίδων, με τίτλο OPLAN DEU, προβλέπει μια υλικοτεχνική επιχείρηση για την αναδιάταξη έως και 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ ανατολικά προς την πρώτη γραμμή αναφέρει η εφημερίδα The Wall Street Journal σε σχετικό της άρθρο.

«Περίπου 2,5 χρόνια πριν, 12 υψηλόβαθμοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε ένα στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να εργαστούν σε ένα μυστικό σχέδιο για έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα βιάζονται να το εφαρμόσουν», τονίζει η αμερικανική εφημερίδα.

Advertisement

Advertisement

«Το σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο έως και 800.000 Γερμανοί, Αμερικανοί και άλλοι στρατιώτες του ΝΑΤΟ θα μεταφερθούν ανατολικά προς την πρώτη γραμμή. Σημειώνει τα λιμάνια, τους ποταμούς, τους σιδηροδρόμους και τους δρόμους που θα ακολουθήσουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα εφοδιαστούν και θα προστατευθούν κατά τη διάρκεια της πορείας τους», αναφέρει η έκδοση.

Το σχέδιο είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πιο σαφής ένδειξη μέχρι σήμερα αυτού που οι συντάκτες του αποκαλούν «ολική» προσέγγιση του πολέμου. Περιγράφει λεπτομερώς τις διαδρομές μετακίνησης μέσω λιμανιών, ποταμών, σιδηροδρόμων και οδών, καθώς και μέτρα για την υποστήριξη και την προστασία των μονάδων που βρίσκονται σε κίνηση.

Βραχυπρόθεσμα, το έγγραφο προβλέπει την πιο αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων οδών και σιδηροδρόμων. Μακροπρόθεσμα, το Βερολίνο σκοπεύει να δαπανήσει 166 δισεκατομμύρια ευρώ για υποδομές έως το 2029, με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ να διατίθενται για τους σιδηροδρόμους και τις υποδομές διπλής χρήσης, που έχουν παραμεληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το σχέδιο βρίσκεται στη δεύτερη έκδοσή του. Η πρώτη έκδοση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του περασμένου έτους από την ομάδα του υποστράτηγου Andre Bodemann, βετεράνου του Κοσσυφοπεδίου και του Αφγανιστάν. Η έκδοση αυτή βασίστηκε σε σχόλια από διάφορα υπουργεία, κυβερνητικές υπηρεσίες και τοπικές κυβερνήσεις.

Η δημοσίευση επικαλείται Γερμανούς αξιωματούχους που αναφέρουν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029.

Στόχος η ανθεκτικότητα της Ευρώπης

«Ωστόσο, μια σειρά από υποθέσεις κατασκοπείας, επιθέσεων σαμποτάζ και εισβολών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, πολλές από τις οποίες οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες αποδίδουν στη Μόσχα, υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να προετοιμάζεται για μια πρόωρη επίθεση», αναφέρει το άρθρο.

Advertisement

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι μια «πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία» θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο και πόρους για τη Ρωσία, ώστε να προετοιμάσει ενέργειες κατά των μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους συντάκτες του σχεδίου, εάν καταφέρουν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, όχι μόνο θα εξασφαλίσουν τη νίκη, αλλά και θα κάνουν τον πόλεμο «λιγότερο πιθανό».

«Ο στόχος είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο, καθιστώντας σαφές στους εχθρούς μας ότι αν μας επιτεθούν, δεν θα πετύχουν», δήλωσε ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός και ένας από τους αρχικούς συντάκτες του σχεδίου.

Σιωπηρή προετοιμασία και πολιτικό πλαίσιο



Ενώ η κυβέρνηση Μέρτς έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα αμυντικών δαπανών ύψους 500 δισ. ευρώ και την επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας, ο γερμανικός στρατός εργάζεται παράλληλα στο παρασκήνιο, έχοντας ήδη εκπαιδεύσει νοσοκομεία, αστυνομία και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, και έχοντας συμφωνήσει διαδρομές μεταφοράς στρατιωτικών νηοπομπών.

Advertisement

Ο καγκελάριος τόνισε πρόσφατα ότι «δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν ζούμε πλέον σε καιρό ειρήνης», περιγράφοντας τη νέα περίοδο αυξημένης εγρήγορσης