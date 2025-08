Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο με ναυτικούς του φορτηγού πλοίου Eternity C, το οποίο βυθίστηκε μετά την επίθεση που είχε δεχθεί στις αρχές Ιουλίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους Χούθι, «11 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων δύο τραυματιών. Ένα πτώμα που βρέθηκε στο πλοίο, προτού αυτό βυθιστεί, μεταφέρθηκε σε νεκροτομείο».

Το ελληνικών συμφερόντων Eternity C δέχθηκε επίθεση την 7η Ιουλίου από πλωτά drones και ενόπλους που επέβαιναν σε ταχύπλοα, καθώς έπλεε σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης.

Η αποστολή «Ασπίδες» της ΕΕ στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας είχε αναφέρει ότι 15 από τα 25 μέλη του πληρώματος του υπό λιβεριανή σημαία Eternity C αγνοούνταν μετά την επίθεση των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νεκρών.

