Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, απηύθυνε μήνυμα στήριξης σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο, αλλά και στις οικογένειές τους, τονίζοντας ότι «δεν είναι μόνοι», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, περιέγραψε την ασθένεια ως μια πορεία που περιλαμβάνει «στιγμές φόβου και εξάντλησης», αλλά και «στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς ανθρώπινης σύνδεσης».

Advertisement

Advertisement

Η ανάρτηση της πριγκίπισσας Κέιτ:

«Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι αντιμετωπίζουν μια διάγνωση καρκίνου, βρίσκονται σε θεραπεία ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους προς την ανάρρωση. Ο καρκίνος επηρεάζει αμέτρητες ζωές, όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών, των φίλων και των φροντιστών που στέκονται δίπλα τους.

Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης. Υπάρχουν όμως και στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας.

Κλείνοντας το μήνυμά της, έστειλε δυνατό μήνυμα στήριξης σε όσους δοκιμάζονται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».