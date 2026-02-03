Μια απίστευτη ιστορία γενναιότητας και αντοχής έχει συγκλονίσει την Αυστραλία και τον όλο τον κόσμο, με πρωταγωνιστή ένα 13χρονο αγόρι που κολύμπησε επί 4 ώρες μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να ζητήσει βοήθεια και να σώσει τη μητέρα του και τα δύο μικρότερα αδέλφια του, που είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά.

Το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί ως «υπεράνθρωπη προσπάθεια» από εκπροσώπους των σωστικών συνεργείων και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

A 13-year-old boy has swum 4km through open ocean to save the lives of his mother and two siblings south of Perth. pic.twitter.com/zheete233w — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) February 3, 2026

Η οικογένεια -η 47χρονη μητέρα και τα δύο μικρότερα παιδιά της, ηλικίας 12 και 8 ετών- βρισκόταν για διακοπές στο Quindalup, περίπου 250 χλμ νότια του Perth, όταν την περασμένη Παρασκευή (30/1) οι ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν το καγιάκ και τις σανίδες paddleboard τους μακριά από την ακτή, στα μανιασμένα νερά του Geographe Bay.

Ο 13χρονος, αρχικά, προσπάθησε να επιστρέψει στην ακτή με το καγιάκ για να καλέσει βοήθεια, αλλά όταν αυτό άρχισε να παίρνει νερό και έγινε μη λειτουργικό, αποφάσισε να κολυμπήσει προς την ακτή – μια απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων μέσα σε ανοικτή θάλασσα και κύματα.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, το αγόρι ξεκίνησε την προσπάθειά του φορώντας σωσίβιο, αλλά μετά από περίπου δύο ώρες αισθάνθηκε ότι τον επιβράδυνε και το πέταξε, συνεχίζοντας άλλες δύο ώρες χωρίς αυτό μέσα στα κύματα και τη σκοτεινή θάλασσα.

Ο ίδιος περιέγραψε αργότερα ότι, ενώ κολυμπούσε, σκεφτόταν να «μείνει συγκεντρωμένος και να συνεχίσει», χρησιμοποιώντας διαφορετικά στυλ κολύμβησης, όπως πρόσθιο και ελεύθερο, για να φτάσει στην στεριά.

Μόλις έφτασε, έπεσε εξαντλημένος στην άμμο αλλά αμέσως ξεκίνησε να τρέχει σχεδόν 2 χλμ μέχρι να βρει ένα τηλέφωνο και να καλέσει βοήθεια.

Μόλις ο νεαρός ενημέρωσε τις αρχές, μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε από την ακτή Quindalup Beach.

Στις 20:30 τοπική ώρα, περίπου 14 χλμ μακριά από την ακτή, η 47χρονη μητέρα και τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν αγκαλιασμένοι σε μια σανίδα paddleboard, εξαντλημένοι αλλά ασφαλείς. Οι διασώστες τους έβγαλαν από τη θάλασσα και τους μετέφεραν στην ακτή, όπου τους παρείχαν πρώτες βοήθειες.

