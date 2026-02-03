Ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του, Κριστίν, καθώς και ενός ακόμη άνδρα, κρίθηκε από δικαστήριο της Βιρτζίνια ο Μπρένταν Μπάνφιλντ, ο οποίος φέρεται να οργάνωσε και να εκτέλεσε ένα καλά μελετημένο σχέδιο με τη βοήθεια της νταντάς του παιδιού του, που στο μεταξύ είχε γίνει ερωμένη του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπάνφιλντ και η νταντά, Τζουλιάνα Πέρες Μαγκαλάες, δημιούργησαν αρχικά ψεύτικους λογαριασμούς σε ιστοσελίδα φετιχιστικού περιεχομένου, προσποιούμενοι τη σύζυγό του. Μέσω αυτών, προσέλκυσαν τον Τζόζεφ Ράιαν στο σπίτι της οικογένειας, παρουσιάζοντας ως δέλεαρ μια υποτιθέμενη φαντασίωση της Κριστίν να πέσει θύμα βιασμού. Στόχος τους, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν να τον ενοχοποιήσουν για τη δολοφονία της.

Το έγκλημα διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2023. Ο Ράιαν, φτάνοντας στο σπίτι των Μπάνφιλντ, πίστευε ότι θα συμμετείχε σε μια συναινετική αλλά βίαιη σεξουαλική συνάντηση. Αγνοούσε, ωστόσο, ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν επίσης μέσα στο σπίτι, παρακολουθώντας και περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί.

Κατά τη δικογραφία, ο Μπάνφιλντ μαχαίρωσε επανειλημμένα τη σύζυγό του και στη συνέχεια πυροβόλησε τον Ράιαν, όταν εκείνος επιχείρησε να αντιδράσει. Ακολούθως, φέρεται να σκηνοθέτησε τη σκηνή του εγκλήματος, ώστε ο θάνατος του Ράιαν να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα αυτοάμυνας.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον κατηγορούμενο γονατισμένο πάνω από τη βαριά τραυματισμένη σύζυγό του, με τα χέρια του στον λαιμό της. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να της προσφέρει πρώτες βοήθειες, ωστόσο η εισαγγελία υποστήριξε ότι η στάση του εντασσόταν στην προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών.

Η κατάθεση της νταντάς

Καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης υπήρξε η κατάθεση της νταντάς-ερωμένης. Η Μαγκαλάες δήλωσε στο δικαστήριο ότι αποφάσισε να συνεργαστεί με τις εισαγγελικές αρχές έναν χρόνο μετά τη σύλληψή της, το 2023, καθώς –όπως είπε– δεν άντεχε πλέον το βάρος της ενοχής και της ντροπής.

Όπως κατέθεσε, άρχισε να εργάζεται και να διαμένει στο σπίτι της οικογένειας Μπάνφιλντ τον Οκτώβριο του 2021, ενώ η ερωτική της σχέση με τον εργοδότη της ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, ο κατηγορούμενος άρχισε να της εκμυστηρεύεται σχέδια για τη δολοφονία της συζύγου του.

Η Μαγκαλάες ανέφερε ότι ο Μπάνφιλντ της εξέφραζε την επιθυμία να συνεχίσουν τη ζωή τους μαζί, παρουσιάζοντας την Κριστίν ως ανεπαρκή μητέρα. Φέρεται επίσης να της έλεγε ότι δεν ήθελε διαζύγιο, ούτε να επιβαρυνθεί με οικονομικές υποχρεώσεις ή με κοινή επιμέλεια της ανήλικης κόρης τους.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος, προσποιούμενος τη σύζυγό του, έδωσε στον Ράιαν λεπτομερείς οδηγίες για το τι θα έκανε κατά την άφιξή του στο σπίτι, περιγράφοντας τη συνάντηση ως «απλή και διασκεδαστική».

Για την ημέρα του εγκλήματος, η νταντά κατέθεσε ότι περίμενε μέσα στο αυτοκίνητό της τον Ράιαν να φτάσει. Όταν τον είδε να μπαίνει στο σπίτι, ειδοποίησε τον Μπάνφιλντ ότι ένας άγνωστος άνδρας είχε εισέλθει στο εσωτερικό. Εκείνος επέστρεψε από κοντινό κατάστημα εστίασης όπου περίμενε, και μαζί μπήκαν στο σπίτι από το υπόγειο, αφήνοντας το παιδί χωρίς επίβλεψη, πριν ανέβουν στον επάνω όροφο.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η Κριστίν, που βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο, φώναξε ότι ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι. Ο Ράιαν γύρισε αιφνιδιασμένος προς το μέρος τους και τότε ο Μπάνφιλντ τον πυροβόλησε. Όταν η Κριστίν ζήτησε από τη Μαγκαλάες να καλέσει τις Αρχές, εκείνη δεν το έκανε κατόπιν εντολής του κατηγορούμενου. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, ο Μπάνφιλντ άρχισε να μαχαιρώνει επανειλημμένα τη σύζυγό του, ενώ η ίδια έκλεινε τα αυτιά της για να μην ακούει τις κραυγές.

Το δικαστήριο έκρινε τον Μπάνφιλντ ένοχο για δύο κατηγορίες κακουργηματικής ανθρωποκτονίας, για παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η κόρη του, ηλικίας τεσσάρων ετών τότε, βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή των εγκλημάτων.

Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, με την ανακοίνωση της ποινής να έχει προγραμματιστεί για τις 8 Μαΐου. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τις πράξεις του «απάνθρωπες», τονίζοντας ότι «θα πρέπει να ζήσει με τις συνέπειες όσων έκανε για το υπόλοιπο της ζωής του».

Από την πλευρά του, ο Μπάνφιλντ παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση, ωστόσο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στη δολοφονία της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι κατά διαστήματα χώριζαν και είχαν διαφορετικούς ερωτικούς συντρόφους.

