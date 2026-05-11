H κλοπή περιστεριών αποτέλεσε αιτία της δολοφονίας του 54χρονου, τη σορό του οποίου πέταξαν στον ποταμό Λουδία οι δράστες, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στον ανακριτή.

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι, 44 και 43 ετών, σεσημασμένοι για υποθέσεις ναρκωτικών, προσερχόμενοι στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ισχυρίστηκαν ότι αιτία της αιματηρής συμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο.

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Επιπλέον, διώκονται για παράνομη οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστική χρήση και κατά περίπτωση για οπλοχρησία και χρήση πλαστού εγγράφου. Μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

Το χρονικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εις βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής κάθειρξης 7 ετών, 2 μηνών και 5 ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

