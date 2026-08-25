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Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε τη νέα προσπάθεια της Γκισλέιν Μάξγουελ να ανατρέψει την καταδίκη της για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών από τον Τζέφρι Έπσταϊν, όπως αναφέρει το Reuters.

Δεν έγινε δεκτή η προσφυγή της Μάξγουελ για ακύρωση της καταδίκης της

Ειδικότερα, ο δικαστής Πολ Ένγκελμαγιερ έκρινε ότι το σύνολο των ισχυρισμών της είναι αβάσιμο. Οι εισαγγελικές αρχές είχαν υποστηρίξει ότι η Μάξγουελ είχε ενεργό ρόλο στη στρατολόγηση και χειραγώγηση θυμάτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο ο Έπσταϊν μπορούσε να συνεχίζει τις κακοποιήσεις.

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Η 64χρονη Μάξγουελ που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στη στρατολόγηση κοριτσιών για τον Επστάιν, εκπροσωπεί η ίδια τον εαυτό της στη δίκη, αμφισβητώντας την καταδίκη και την ποινή που της επιβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

🇺🇲 Ghislaine Maxwell got the hammer today when her bid to overturn her sex crimes conviction was denied.



Good.



The judge tore into Epstein’s one-time prison pal for filing a “rambling” motion from prison.



Maxwell got a 20-year prison sentence after being convicted in December… pic.twitter.com/PgjauGjPGz August 25, 2026

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Μάξγουελ ήταν ότι έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Επστάιν, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα φέτος από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ενίσχυαν τον ισχυρισμό της ότι καταδικάστηκε άδικα.

Η εκτίμηση του δικαστηρίου ήταν ακριβώς αντίθετη. Σύμφωνα με την απόφαση, το συγκεκριμένο υλικό «κάθε άλλο παρά την απαλλάσσει», καθώς είτε λειτουργεί επιβαρυντικά για την ίδια είτε ενισχύει την ορθότητα της αρχικής καταδίκης της.

Παράλληλα, ο δικαστής προειδοποίησε τη Μάξγουελ για την κατάθεση νέων ανάλογων προσφυγών, επισημαίνοντας ότι μια περαιτέρω προσπάθεια με αντίστοιχους ισχυρισμούς δεν θα θεωρούνταν από το δικαστήριο ότι γίνεται «καλή τη πίστει».

Με τη νέα απόφαση, η ποινή κάθειρξης των 20 ετών παραμένει σε ισχύ.