Ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι ήταν σε συνεχή άμεση επαφή με τον ομόλογό του από την Ελλάδα, μετά το δυστύχημα στη νομαρχία Τιμίς, στο οποίο επτά Έλληνες πολίτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Δύο από τους τραυματίες είναι 20 ετών και ο τρίτος 28, όλοι με πολλαπλά τραύματα, αλλά σε σταθερή κατάσταση.

«Πρώτα απ’ όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επηρεάστηκαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Lugojel. Ως αποτέλεσμα του συμβάντος, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ήμουν σε άμεση επαφή με τον Υπουργό Υγείας της Ελλάδας, δεδομένου ότι τα άτομα που εμπλέκονται είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και την ορθή ενημέρωση των αρχών», δήλωσε την Τετάρτη το πρωί ο Υπουργός Υγείας της Ρουμανίας.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι στο Νοσοκομείο Κλινική Επειγόντων Περιστατικών «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα μεταφέρθηκαν 3 άνδρες ασθενείς, ηλικίας 20, 20 και 28 ετών, οι οποίοι παρέμειναν νοσηλευόμενοι.

1 ασθενής στο Πολυτραυματολογικό (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

1 ασθενής στο Ορθοπεδικό – κάταγμα ιερού οστού

1 ασθενής στο Νευροχειρουργικό – ελάχιστη υποαραχνοειδής αιμορραγία και πολυθλάσεις

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Ρογκομέτε ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό «για την ταχεία και επαγγελματική τους παρέμβαση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο».

Το δυστύχημα έλαβε χώρα την Τρίτη, στην κομητεία Tιμίς, με εμπλοκή ενός μίνι λεωφορείου χωρητικότητας 8+1 ατόμων που μετέφερε 10 άτομα, οπαδούς της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

Είχαν προορισμό τη Γαλλία, όπου η φαβορί ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ολιμπίκ Λιόν στο Europa League.

Το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έφτασαν στο Lugoj για να δουν τον τόπο του ατυχήματος και μετέβησαν αργότερα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες.

Την ίδια ώρα, σε ετοιμότητα βρίσκεται, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.