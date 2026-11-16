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Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τις γυναίκες που υπέστησαν τη συμπεριφορά του, αναγνωρίζοντας ότι χρησιμοποίησε χυδαίο χιούμορ κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Παρά την απόσυρση της έφεσης, ο ηθοποιός παραμένει αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο δίκης για την υπόθεση βιασμού της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ.

Ο Ντεπαρντιέ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για βιασμό που αφορούν περιστατικά του 2018, παρά τις άλλες νομικές εκκρεμότητες που τον βαραίνουν.

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Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποφάσισε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου να αποσύρει την έφεση που είχε ασκήσει κατά της καταδικαστικής απόφασης του 2025 για σεξουαλική επίθεση, αποδεχόμενος την ενοχή του και ζητώντας συγγνώμη από τις γυναίκες που υπέστησαν τη συμπεριφορά του.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο 77χρονος ηθοποιός παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν χρησιμοποιούσε συχνά «χυδαίο χιούμορ με σεξουαλικά υπονοούμενα» κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων. Όπως ανέφερε, πλέον έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αυθάδεια και την προσβολή.

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Παράλληλα, εξέφρασε «τη βαθύτερη και πιο ειλικρινή συγγνώμη του» προς όλες τις γυναίκες που ενδεχομένως υπέφεραν εξαιτίας της συμπεριφοράς του. Εξηγώντας την απόφασή του να αποσύρει την έφεση, σημείωσε ότι έχει πλέον συνειδητοποιήσει πως ανήκε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, μία από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του γαλλικού κινηματογράφου, έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 200 ταινίες κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες. Τον Μάιο του 2025, ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών, κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικαστής είχε επισημάνει ότι ο Ντεπαρντιέ φαινόταν να μην έχει αντιληφθεί πλήρως τον «τραυματικό» αντίκτυπο που είχαν οι πράξεις του στις δύο γυναίκες.

Αντιμέτωπος με νέα δίκη για την υπόθεση της Σαρλότ Αρνούλ

Παρά την απόσυρση της έφεσης και τη συγγνώμη που ζήτησε, οι δικαστικές περιπέτειες του Γάλλου ηθοποιού δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο Ντεπαρντιέ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί σε δίκη για την υπόθεση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ, η οποία τον κατηγορεί για βιασμό το 2018.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τον Σεπτέμβριο του 2025 ο δικηγόρος του είχε ανακοινώσει ότι ο ηθοποιός θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που διέτασσε την παραπομπή του σε δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο ίδιος ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό.

Η απόσυρση της έφεσης για την καταδίκη του 2025 αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση των σεξουαλικών επιθέσεων που έχουν στιγματίσει τα τελευταία χρόνια την εικόνα ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του γαλλικού κινηματογράφου.