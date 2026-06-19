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Την ευκαιρία να χαλαρώσει και να διασκεδάσει είχε ο Zλάταν Iμπραϊμοβιτς, ακούγοντας μια ιδιαίτερη διασκευή του τραγουδιού «Άστατος», που πρωτοτραγούδησε ο θρυλικός Πασχάλης Τερζής .

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Σουηδός σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εμφανίζεται να απολαμβάνει ένα remix του κομματιού από τη Lepa Brena, τραγουδώντας και χτυπώντας παλαμάκια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και πολλά σχόλια στα social media.

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Ο Σουηδός θρύλος φαίνεται ιδιαίτερα ευδιάθετος, να χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού, σε ένα στιγμιότυπο που ελάχιστοι περίμεναν να τον δουν, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε εκπομπή του FOX για το Μουντιάλ 2026.

Momen dimana Zlatan dan Henry asik mendengarkan lagu dari penyanyi Bosnia, Lepa Brena. Sementara Lalas tidak bisa menyembunyikan ekspresi penasarannya…pic.twitter.com/AapYNzzHIX June 15, 2026

Την ίδια ώρα ο Αμερικανοέλληνας πρώην άσος Αλέξις Λάλας, που κάθεται δίπλα, κοιτάει απορημένος τον Ζλάταν!