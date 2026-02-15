Σε μια συγκλονιστική και προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή «Αστερόσκονη» με τον Νίκο Γρίτση στο Action24 το βράδυ του Σαββάτου (14/2/26), ο δημοφιλής τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός Χρήσρος Δάνδης μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες εμπειρίες που σημάδεψαν τα παιδικά του χρόνια.

Ο καλλιτέχνης δεν μίλησε μόνο για τη μουσική και τον έρωτα, αλλά και για την τραυματική εικόνα την οποία βίωσε μέσα στην οικογένειά του. Έκανε λόγο για κακοποίηση εντός σπιτιού, αποκαλύπτοντας πως μεγάλωσε με μια μητέρα που είχε υποστεί βία και «είναι ό,τι χειρότερο». Αυτή η εμπειρία, όπως τόνισε, τον επηρέασε βαθιά και τον καθόρισε στον τρόπο που αντιλαμβάνεται σήμερα τις σχέσεις και την αγάπη.

«Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο και είναι ό,τι χειρότερο», είπε χαρακτηριστικά ο Δάντης, προσθέτοντας πως αυτό τον έκανε να βλέπει διαφορετικά τις ανθρώπινες σχέσεις και την έννοια του έρωτα.

Παράλληλα, μίλησε για τη φιλοσοφία του πάνω στο συναίσθημα: ότι ο έρωτας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί σε εύκολες στιγμές, αλλά μέσα από δοκιμασίες και «δεινά» δοκιμάζεται και αποκαλύπτει την αλήθεια του.

Ένα ατύχημα που τον κράτησε εκτός σκηνής

Η συνέντευξη έγινε ενώ ο τραγουδιστής αναρρώνει, καθώς είχε πρόσφατα ένα ατύχημα που του προκάλεσε κάταγμα στο χέρι και χρειάστηκε να νοσηλευτεί και να χειρουργηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη πριν λίγες ημέρες και οι συναυλίες του αναβλήθηκαν ενώ εκείνος συνεχίζει τη φροντίδα του.

Η ευαισθησία πίσω από τον δημιουργό

Οι δηλώσεις του Δάντη έχουν προκαλέσει συζήτηση καθώς αποκαλύπτουν μια πιο ευαίσθητη και βαθιά πλευρά του καλλιτέχνη, που δεν περιορίζεται στο καλλιτεχνικό του έργο αλλά αγγίζει τις ανθρώπινες εμπειρίες, τον πόνο, τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδικά βιώματα διαμορφώνουν την ενήλικη ζωή.

Μέσα από τις δηλώσεις του, ο Δάντης δείχνει πως ακόμη και ένας επιτυχημένος δημιουργός κουβαλά πίσω του προσωπικές μάχες και εικόνες που τον έχουν διαμορφώσει — και πως αυτές οι εμπειρίες δεν είναι ποτέ αποκομμένες από την τέχνη και τα μηνύματα που επιλέγει να μεταφέρει.