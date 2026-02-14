Στο στάδιο της ανάρρωσης βρίσκεται ο Χρήστος Δάντης μετά το χειρουργείο που έκανε στο χέρι, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του τη σύντροφό του Ασημίνα Χατζηανδρέου, η οποία ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου έκανε μια ανάρτηση μέσα από το νοσκομείο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής παραμένει στο νοσοκομείο, και περιμένει να πάρει εξιτήριο καθώς η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η κατάστασή του βελτιώνεται καθημερινά.

Advertisement

Advertisement

Η Ασημίνα Χατζηανδρέου ενημερώνει διαρκώς τους θαυμαστές του Δάντη με αναρτήσεις της από το νοσοκομείο με τον τραγουδιστής να βρίσκεται στο κρεβάτι κι εκείνη να του κρατά τρυφερά το χέρι.

Ο Χρήστος Δάντης θα απέχει από τις εμφανίσεις του στον «Σταυρό του Νότου», ενώ ακυρώθηκε και η συναυλία του στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από ιατρική σύσταση.