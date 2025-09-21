Με το δεξί έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, σημειώνοντας 12,2% στο δυναμικό κοινό και τη Σίσσυ Χρηστίδου να κάνει μέσο όρο 13%. Πιο συννεφιασμένη έναρξη για το δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου στο Open με 5,1%, χαμηλά και ο Νίκος Μάνεσης με 8,6%.

Στο σύνολο κοινού όμως την κούρσα οδήγησε το πρωινό μαγκαζίνο του Alpha με 16,4%, δεύτερη η Σίσσυ Χρηστίδου (με 13,4% και μια εμφανώς “αντιπολιτευτική” εκπομπή), τρίτοι οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ με 11%, τέταρτη η Ελένη Τσολάκη με 9,2% και τελευταίο το Open με 6,2%.

Το μήνυμα του Νίκου Κοκλώνη στη Σίσσυ Χρηστίδου.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 άγγιξε το 20,2% από τις 08:45 μέχρι τις 09:00, πριν δηλαδή ξεκινήσουν οι εκπομπές του ανταγωνισμού.

Όσο για το πιο σημαντικό, για εμπορικούς λόγους, target group των εκπομπών αυτών, τις γυναίκες 25-44, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε απόλυτη κυριαρχία με 16,5%.

Η ατάκα της ημέρας δια στόματος Άριας Καλύβα σχετικά με την αποχώρησή της από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα: «Έφτασαν να πυροβολούν τα πόδια τους και επειδή το κάρμα είναι μια ανελέητη σκύλα, πήραν τελικά τη θέση που τους αξίζει». Φυσικά και δεν αναφερόταν στον παρουσιαστή, τον οποίο χαρακτήρισε «θυελλώδη τηλεοπτικό έρωτα» αλλά σε συνεργάτες «παρελκόμενα» όπως τους αποκάλεσε.

Τι συμβαίνει με την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου;

Με αλλαγές στο σκηνικό θα βγει στον αέρα τη Δευτέρα η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, που δείχνει να παλεύει γενναία για να βρει το Power Talk το κοινό του μέσα στον απογευματινό ανταγωνισμό.

Φήμες που θέλουν την εκπομπή όπου συμμετέχει φέτος η Άρια Καλύβα, να κόβεται στα τέλη Οκτωβρίου αν δεν έχουν ανέβει τα ποσοστά τηλεθέασης, δεν επιβεβαιώνονται φυσικά από καμία πλευρά, το ίδιο ισχύει για τα σενάρια περί επιστροφής του My Style Rocks. Ο αρχικός προβληματισμός πάντως στον σταθμό, έχει δώσει τη θέση του πλέον στην ενόχληση.

Καράβας & Τσιμιτσέλης VS Ουγγαρέζου

Δύο μέτωπα άνοιξε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από την πρώτη, κιόλας, εβδομάδα της σεζόν. Από τη μία ο -πρώην- φίλος του Γιάννης Τσιμιτσέλης, ενοχλήθηκε με τα σχόλιά του στον τηλεοπτικό αέρα και του έκοψε την καλημέρα, όπως παραπονέθηκε ο πρώτος μέσα από το Buongiorno. Το πρωί της Κυριακής όμως, η εκπομπή του στενού του φίλου, Λάμπρου Κωνσταντάρα, έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά με νέες δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη: « Δεν θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης» είπε μεταξύ άλλων. «Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα».

Με τον Γιώργο Καράβα, από την άλλη, συνέβη το εξής: Ο παρουσιαστής του Exathlon δεν ενοχλήθηκε ούτε με την ερώτηση, ούτε με την απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζο, αλλά με τον έντονο μορφασμό του που τον θεώρησε πολύ υποτιμητικό και εμπαθή, μιας και παλιότερα, όταν είχε γραφτεί πως ο Καράβας θα παρουσίαζε τη «Φάρμα» (δεν ίσχυε), ο Ουγγαρέζος είχε πει «τι δουλειά έχει ένς με ξυρισμένο στήθος στην παρουσίαση της “Φάρμας”;».

