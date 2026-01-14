Στιγμιότυπο από την εντυπωσιακή σκηνική της παρουσία μοιράστηκε στα social media η Έλενα Παπαρίζου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια πραγματοποιεί αυτή την περίοδο εμφανίσεις μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο του σόου «The Velvet Night», το οποίο συνδυάζει στοιχεία μιούζικαλ και καμπαρέ.

Σε βίντεο που ανήρτησε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλενα Παπαρίζου εμφανίζεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Be Italian» πάνω στη σκηνή, συνοδεύοντας την ερμηνεία της με χορευτικές κινήσεις. Καθισμένη σε καρέκλα, παρουσιάζει μια πιο θεατρική και δυναμική πλευρά της εμφάνισής της, φορώντας κορσέ και ψηλοτάκουνα μποτάκια, αποσπώντας θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.