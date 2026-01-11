Στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» φιλοξενήθηκαν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος.

Η τραγουδίστρια είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στα μέσα Δεκεμβρίου, και η Ναταλία Γερμανού της ευχήθηκε περαστικά.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η Έλενα Παπαρίζου, η αιτία της περιπέτειάς της ήταν η υπερκόπωση.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Χρειάζεται μόνο λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, κάτι που είναι επικίνδυνο και πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι σημαντική, αλλά… το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Είχα πολλά να χειριστώ. Είμαι τελειομανής και θέλω όλα να είναι τακτοποιημένα, όχι μόνο για εμένα αλλά και για να είμαι εντάξει απέναντι στους συνεργάτες μου», δήλωσε η τραγουδίστρια.