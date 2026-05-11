Σε μια, κυριολεκτικά, πανηγυρική, ατμόσφαιρα έκανε είσοδο η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό της το πρωί της Δευτέρας. Ντυμένη στο αγαπημένο της χρώμα το λευκό, με μουσικό χαλί από το «γούρι» της, Νίκο Οικονομόπουλο, κατευθύνθηκε πρώτα προς τον σεφ της εκπομπής, Πέτρο Συρίγο για να τον αγκαλιάσει. «Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές» είπε η Κατερίνα Καινούργιου. «Καλέ, τι συγκίνηση είναι αυτή; Πόσο ωραία πράγματα! Γεμάτο το γραφείο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ. Τι να πω; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε ενάμισης μήνας, ε;»

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω τόσο ευλογημένη»

«Ευχαριστώ για όλα. Το πιο σημαντικό είναι ότι, όλες αυτές τις μέρες, μού στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα…. και θα μιλήσω πρώτα για σας εδώ» συνέχισε η Κατερίνα Καινούργιου. «Πήρα τόση αγάπη, ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον σας, που ειλικρινά ένιωθα σαν να είστε οικογένειά μου. Το λέω με πολλή αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλους εσάς. Ακόμα, έτσι, και κάτι να με άγχωνε, και κάτι να ένιωθα ότι μπορεί να μην πάει καλά- και κάτι να λέω “μήπως δεν κάνω σωστά, ή μήπως κάτι συμβεί”, οι αγωνίες που έχουμε οι μανούλες τις πρώτες μέρες- έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και έχοντας πάρει τόσες ευχές, λέω “ρε παιδί μου, δεν γίνεται κάτι να πάει στραβά”.

Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ; Νιώθω τόσο πλήρης, νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω; Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι “θα γίνεις μαμά και θα δεις, οι προτεραιότητές σου θα είναι άλλες. Θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα. Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά”. Και νομίζω, έτσι είναι.

Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι, πραγματικά, όποια το θέλει πολύ, να το προσπαθήσει, και είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρει, και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής της. Παιδιά δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις. Δεν περιγράφεται με τίποτα.

Νομίζω ότι όσα και να μου λέγατε ότι “θα είναι έτσι ή αλλιώς”, είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη, αγάπη και ευλογία νιώθω για αυτό το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά της, οπότε νιώθω, έτσι, μια… ένα safe, μια σιγουριά! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Είναι μικροσκοπικούλα, είναι τόσο καλούλα, και το πρωί, πριν αναχωρήσω-και πραγματικά αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι ποιος μου το έλεγε: “Θα δεις ότι θα νιώσεις λίγο δύσκολα όταν πρέπει να την αποχαιρετήσεις» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου αποκαλύπτοντας ότι η μικρή Ξένια, που θα γίνει 40 ημερών την Τετάρτη, βρίσκεται στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του Παναγιώτη Κουτσουμπή που είναι γυναικολόγος.

Αντώνης Ρέμος: «Θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα»

Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου Νανούρη, και έχοντας αποφασίσει να απέχει από τη νυχτερινή σκηνή της Αθήνας τον επόμενο χειμώνα, ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε και επίσημα τη δωρεάν συναυλία που θα πραγματοποιήσει τον Σεπτέμβριο στη συμπρωτεύουσα για τα 30 χρόνια της καριέρας του.

«Μόνο μια φορά γίνεσαι 30! Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

30 χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας.Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ.

Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα.

Ο τόπος δε θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής! Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους.

Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ. Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη.

Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά – γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ. Γι’ αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή».

Ζέτα Μακρυπούλια: Πρώτη φορά στην Επίδαυρο

Σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno, η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία συμμετέχει στην παράσταση «Τζένη Τζένη» του Νίκου Καραθάνου δέχτηκε πρόταση από τον ίδιο σκηνοθέτη να ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή της Επιδαύρου στις 24 και 25 Ιουλίου με την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.

Η Ζέτα Μακρυπούλια θα αντικαταστήσει ηθοποιό που αποχώρησε από την παράσταση. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη Φαίη Σκορδά, ο ΑΝΤ1 δεν έχει ξεστήσει ακόμα το σκηνικό του «Ρουκ Ζουκ» καθώς υπάρχει η σκέψη να γυριστούν κάποια special επεισόδια για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Ζέτα Μακρυπούλια βρίσκεται ακόμα σε διαπραγμάτευση με την Παραγωγή της παράστασης- στην οποία συμμετέχει και ο Φοίβος Δεληβοριάς αλλά και ο καλός της φίλος, Θανάσης Αλευράς- και γι’ αυτόν τον λόγο υπήρξε ενόχληση μετά την προβολή του ρεπορτάζ αφού η συμφωνία δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.