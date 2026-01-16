Την πρώτη επίσημη ζωντανή περιοδεία της θα κάνει η Eurovision, με αφορμή την 70η επέτειο του θεσμού, σύμφωνα με το BBC.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε την περιοδεία Eurovision Live, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, έναν μήνα μετά τον μεγάλο τελικό στη Βιέννη, σε 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Advertisement

Advertisement

Eurovision Song Contest announces live tour https://t.co/7VslCQv89k — BBC News (UK) (@BBCNews) January 15, 2026

Στις εμφανίσεις θα συμμετάσχουν εμβληματικοί καλλιτέχνες από τις 7 δεκαετίες της Eurovision, μαζί με τους φετινούς συμμετέχοντες του 2026, ενώ σε κάθε πόλη θα υπάρχουν και ειδικοί καλεσμένοι-έκπληξη.

Η EBU θα ανακοινώσει σύντομα το πλήρες πρόγραμμα των «Icons», ενώ τα ονόματα των καλλιτεχνών του φετινού διαγωνισμού θα γίνουν γνωστά μετά τον μεγάλο τελικό.

(Με πληροφορίες από BBC)