Την πρώτη επίσημη ζωντανή περιοδεία της θα κάνει η Eurovision, με αφορμή την 70η επέτειο του θεσμού, σύμφωνα με το BBC.
Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε την περιοδεία Eurovision Live, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, έναν μήνα μετά τον μεγάλο τελικό στη Βιέννη, σε 10 ευρωπαϊκές χώρες.
Eurovision Song Contest announces live tour https://t.co/7VslCQv89k— BBC News (UK) (@BBCNews) January 15, 2026
Στις εμφανίσεις θα συμμετάσχουν εμβληματικοί καλλιτέχνες από τις 7 δεκαετίες της Eurovision, μαζί με τους φετινούς συμμετέχοντες του 2026, ενώ σε κάθε πόλη θα υπάρχουν και ειδικοί καλεσμένοι-έκπληξη.
Η EBU θα ανακοινώσει σύντομα το πλήρες πρόγραμμα των «Icons», ενώ τα ονόματα των καλλιτεχνών του φετινού διαγωνισμού θα γίνουν γνωστά μετά τον μεγάλο τελικό.
(Με πληροφορίες από BBC)