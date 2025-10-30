Το όνομα της Ιωάννας Τούνη συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα με κάθε αφορμή, είτε αφορά στην ιδιότητα της influencer, είτε αφορά στην προσωπική της ζωή.

Πριν από λίγες μέρες είχε γίνει γίνει γνωστό ότι η Ιωάννα Τούνη αρνήθηκε την πρόταση του αγαπημένου της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, που τον αποκαλεί χαϊδευτικά «Ρόμπι» να μείνουν κάτω από την ίδια στέγη.

Σύμφωνα με το -πολύ- στενό περιβάλλον της 32χρονης επιχειρηματία και επιδράστριας (σύμφωνα με τον πρόσφατο ορισμό του Γιώργου Μπαμπινιώτη), ούτε η Ιωάννα Τούνη νιώθει ακόμα έτοιμη να συζήσει με τον σύντροφό της, ούτε όμως εκείνος της έκανε ποτέ τέτοια πρόταση. «Περνάνε υπέροχα μαζί, τον αγαπάνε όλοι οι δικοί της άνθρωποι- σε αντίθεση με κάποιους άλλους άντρες που πέρασαν από τη ζωή της και δυστυχώς δικαιώθηκαν για τις επιφυλάξεις τους.

«Μη σου πω ότι εκείνος μπορεί να μη το θέλει περισσότερο και από την ίδια» είπε χαρακτηριστικά η πηγή της HuffPost με χιούμορ». Εξάλλου εκείνος έχει σεβαστεί από την πρώτη στιγμή ότι ο ρόλος της μητέρας είναι ο πιο σημαντικός για εκείνη.

Το ζευγάρι που είναι μαζί τους τελευταίους μήνες, παραμένει ερωτευμένο και κάνει σχέδια για το μέλλον. Όπως εξάλλου έχει παραδεχτεί και η ίδια στο παρελθόν, έχοντας περάσει πολύ δύσκολα με προηγούμενες σχέσεις της, επέστρεψε σε έναν «καλό» άνθρωπο με τον οποίο έβγαινε πολύ πριν γίνει γνωστή καθώς μαζί του νιώθει ασφάλεια ότι είναι δίπλα της γι’ αυτό που «είναι» και όχι γι’ αυτό που «έγινε».

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πώς παρά τη φήμη και τα χρήματα που άλλαξαν τη ζωή της, η Ιωάννα Τούνη φρόντισε να κρατήσει δίπλα της τις παλιές της φίλες και τιμάει την ανιδιοτελή αφοσίωσή τους με δώρα και ταξίδια.