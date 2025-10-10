Μέσα από τα προσωπικά της social media η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να μιλήσει πρώτη φορά για τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ή αλλιώς «Ρόμπι» όπως τον αποκαλούν οι δικοί του άνθρωποι. Η 32χρονη κορυφαία Ελληνίδα influencer που μετράει 1,2 εκατομμύρια followers στο Instagram αποκάλυψε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν «εφηβικός της έρωτας» και πως τον εμπιστεύεται και νιώθει όμορφα δίπλα του γιατί θέλει την «Ιωάννα» και όχι την «Jtouni», μια φράση που πολλοί θεώρησαν ότι ήταν ουσιαστικά αιχμή για τον πρώην σύντροφό της.

«Τον θέλω και είμαι ερωτευμένη και εύχομαι και ελπίζω να υπάρχει μια ωραία συνέχεια. Προφανώς και το βλέπω σοβαρά όλο αυτό. Και πιστεύω και αυτός. Ωστόσο η ζωή είναι απρόβλεπτη και όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει. Οπότε εδώ είμαστε και θα δούμε» είπε η Ιωάννα Τούνη, η οποία έχει παραδεχτεί ότι έχει βιώσει έντονα την προδοσία στις σχέσεις της. «Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, που αγαπώ και που εκτιμώ πάρα πολύ. Και, ναι, τον έχω βάλει στη ζωή μου. Φυσικά δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί όλο αυτό»

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, οι σχέσεις της Ιωάννας Τούνη με τον πατέρα του παιδιού της, ο οποίος ζει μόνιμα στην Αθήνα, είναι τουλάχιστον «παγωμένες» τον τελευταίο καιρό, ενώ δεν λείπουν κάποιες μικρές εντάσεις ανάμεσά τους. Δεν φάνηκε να είναι άλλωστε τυχαία η διαρροή από «Το Πρωινό» για τη μεγάλη του ενόχληση μετά τα πλάνα που δείχνουν την Ιωάννα να κρατάει από το χέρι τον σύντροφό της έχοντας στην αγκαλιά της τον μικρό Πάρη.

Ιωάννα Τούνη: «Οι δημοσιογράφοι δεν με αφήνουν να ζήσω τη ζωή μου»

«Το ότι ανεβάζω καθημερινά πολλά κομμάτια της ζωής μου στα social μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθώ την ελευθερία να θέλω να κρατήσω κάτι για μένα» αναφέρει η Ιωάννα Τούνη. «Πόσο μάλλον όταν έχω και ένα παιδάκι ως προτεραιότητα να προστατεύσω»

Σύμφωνα με το περιβάλλον της Ιωάννας Τούνη, η ίδια δυσανασχέτησε έντονα όταν βγήκαν πριν από λίγες μέρες στη δημοσιότητα αναλυτικά τα ετήσια συνολικά έσοδα και τα καθαρά κέρδη της μονοπρόσωπης εταιρείας της (τα ποσά αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ) καθώς το θεώρησε (άλλη) μια παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική της ασφάλεια και, κυρίως, του παιδιού της.