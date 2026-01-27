Τίτλοι τέλους στη σχέση της Κατερίνας Παπουτσάκη και του επιχειρηματία Θάνου Χατζόπουλου: Το ζευγάρι, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της HuffPost έχει χωρίσει εδώ και δύο μήνες μετά από 16 μήνες κοινής ζωής.

«Η Κατερίνα είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση» αποκαλύπτει φιλικό της πρόσωπο στη HuffPost. «Έχει επικεντρωθεί στη δουλειά της και τους γιους της, που αποτελούν έτσι κι άλλιως πάντα τη βασική προτεραιότητα στη ζωή της».

Advertisement

Advertisement

Αν και ακούγεται ότι ο χωρισμός ήταν δική της απόφαση, το περιβάλλον της Κατερίνας Παπουτσάκη δεν το επιβεβαιώνει. «Είναι πολύ διακριτική, δεν την ευχαριστεί να συζητιέται η προσωπική της ζωή, αντιθέτως της φέρνει αμηχανία». Αυτό είχε φανεί εξάλλου και στην πρώτη επίσημη εμφάνισή της με τον Θάνο Χατζόπουλο σε θεατρική πρεμιέρα στα τέλη Οκτωβρίου, λίγες εβδομάδες δηλαδή πριν τραβήξουν χωριστούς δρόμους. «Έχει πληρώσει στο παρελθόν σκληρά το τίμημα της δημοσιότητας και το μόνο που τη νοιάζει είναι να προστατεύει τα παιδιά της» συμπληρώνει η ίδια πηγή.

Πριν από λίγες μέρες μάλιστα, η Κατερίνα Παπουτσάκη γιόρτασε τα 47α γενέθλιά της μαζί με καλούς φίλους, με τον Θάνο Χατζόπουλο να μη δίνει φυσικά το παρών. Πάντως ο χωρισμός του ζευγαριού φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα πολιτισμένος καθώς εκείνη εξακολουθεί να τον ακολουθεί στο Instagram ενώ έχουν και αρκετούς κοινούς φίλους.

Αυτή την εποχή η Κατερίνα Παπουτσάκη νιώθει, όπως λέει, πολύ τυχερή καθώς συμμετέχει σε δύο δουλειές που σημειώνουν μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ Hote Amour στο θέατρο «Ακροπόλ» ενώ καθημερινά κάνει γυρίσματα για τη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας» που συνεχίζει να σημειώνει πρωτιές στους πίνακες τηλεθέασης για δεύτερη σεζόν.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη με τον Γιώργο Παπαγεωργίου στο θεατρικό μιούζικαλ Hotel Amour.

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Καθημερινά υπερβαίνω τον εαυτό μου»

Σε συνέντευξη που είχε δώσει πριν από λίγους μήνες στο περιοδικό ΟΚ!, η Κατερίνα Παπουτσάκη, έχοντας περάσει ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο στο πρόσφατο παρελθόν, ήταν πολύ φειδωλή στις δηλώσεις της σχετικά με τον σύντροφό της. Έχοντας ξεκαθαρίσει ότι ο γάμος δεν ήταν κάτι που είχε στο μυαλό της, περιέγραφε με ειλικρίνεια την καθημερινότητά της.

«Καθημερινά υπερβαίνω τον εαυτό μου. Οι δυσκολίες είναι καθημερινές. Είμαι μητέρα δύο παιδιών. Είμαι ουσιαστικά εκεί γι’ αυτά. Έχω ταυτόχρονα να ισορροπήσω ανάμεσα σε πολλά πράγματα. Εκεί που σίγουρα υπερέβην εαυτόν ήταν με τις δύο εγκυμοσύνες μου» ομολογούσε.

«Όταν θήλαζα τα παιδιά δεν κοιμόμουν ποτέ και ξυπνούσα κάθε μισή ώρα- και είμαι άνθρωπος που αγαπώ πολύ τον ύπνο. Ειδικά με τον Κίμωνα αυτό κράτησε ενάμιση δυο χρόνια. Προφανώς και με τον χωρισμό και την περίοδο που ακολουθεί κάποια πράγματα είναι δύσκολο να τα διαχειριστεί κανείς» κατέληγε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της τηλεοπτικής της καριέρας στη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας».