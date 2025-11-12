Ρεκόρ σεζόν έκανε το Happy Day το πρωί της Τρίτης, σημειώνοντας 28,2% στο δυναμικό κοινό- μάλιστα η τηλεθέαση άγγιξε το 34,5%, ενώ για πρώτη φορά η ίδια εκπομπή κατάφερε να πάρει την πρωτιά στα καθαρά νούμερα και στο σύνολο κοινού με 18,6%. Στο 1% έμεινε το δίδυμο Ηλιάκη- Κατσούλη στην ΕΡΤ, με το πρώτο τέταρτο να «γράφει» 0%.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου διατήρησε την πρωτιά με 17,6% για να ακολουθήσει η Φαίη Σκορδά με 10,1% και τον Γιώργο Λιάγκα να μοιράζεται την τρίτη θέση με το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου (9%). Η Super Κατερίνα κέρδισε και το σύνολο κοινού με 15,5% με τον Γιώργο Λιάγκα να μένει τέταρτος με 11,2%. Όσο για τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά στην ΕΡΤ1, κατέγραψαν 5,4%.

Ο Πέτρος Κουσουλός κέρδισε ξανά το χαμένο έδαφος από τη Ζήνα Κουτσελίνη (15,1% και 9,7% αντίστοιχα) αντίστοιχα ενώ το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου έμεινε στο 8,7%.

Μικρή άνοδο στα καθαρά νούμερα σημείωσε ο Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΪ με 3,9%, χαμηλά ποσοστά για τον Θανάση Πάτρα στο Open (2,7%). Μεγάλος νικητής, ο Νίκος Ευαγγελάτος με 18,2% στα καθαρά νούμερα τηλεθέασης, ενώ απέναντί του η Ζέτα Μακρυπούλια σημείωσε 9,1% και ο Θάνος Κιούσης 9%.

Ενώ οι «Ράδιο Αρβύλα» κερδίζουν με ευκολία το κοινό 18-54 με 19,4%, στο σύνολο κοινού τα δεδομένα αλλάζουν αφού η σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» πέρασε μπροστά με 21,4%. Όσο για τη σειρά «Ηλέκτρα» της ΕΡΤ1 τα ποσοστά ήταν απογοητευτικά (1,6%).

«Καθαρά» τα πράγματα στη βραδινή ζώνη

Στην prime time ζώνη, ο «Άγιος Έρωτας» με 13,3% έχασε την πρωτιά από τη σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο» (16,8%). Το Grand Hotel προσέκλυσε το 11,8% του δυναμικού κοινού, η «Φάρμα» το 10,8% και το The Wall αρκέστηκε στο 7,4%. Όσο για το πολυσυζητημένο Real View σημείωσε 2,7%.

Στη συνέχεια ο Alpha πήρε την πρωτιά με το Porto Leone (16,6%), ενώ η σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα» έκανε μέσο όρο 9,9%. Τα κακά μαντάτα για την κρατική τηλεόραση συνεχίστηκαν αφού η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» έκανε 1,6% και το «Παιδί» έμεινε στο 2,2%.

Στο σύνολο κοινού, η «Γη της Ελιάς» του Mega έκοψε πρώτη το νήμα με 21,7%, ενώ στο φινάλε τα ποσοστά άγγιξαν το 25,8%.

Στη late night ζώνη το Money Drop εκτός από χρήματα… ρίχνει και τα καθαρά νούμερα (8%), ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε μέσο όρο 11,2% με τη νίκη να πηγαίνει τελικά στους «Απαράδεκτους» του Mega (13,6%).