Ο κύβος ερρίφθη για το «Καλημέρα Ελλάδα» αφού από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ο Παναγιώτης Στάθης παίρνει και επίσημα τη θέση του Γιώργου Παπαδάκη, έχοντας στο πλευρό του την Άννα Λιβαθυνού.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το δίδυμο Παναγιώτη Στάθη- Άννας Λιβαθυνού:

«Η μακροβιότερη και πιο διαχρονική καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει για 35η σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σημαντική ιστορία της.

Advertisement

Advertisement

Από τον Απρίλιο του 1992 μέχρι σήμερα, το “Καλημέρα Ελλάδα” μπαίνει σε εκατομμύρια σπίτια και βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας με αξιοπιστία, συνέπεια και άμεση ανταπόκριση στις τρέχουσες εξελίξεις. Είναι πάντα εδώ, σε κάθε μεγάλη ή μικρή στιγμή της επικαιρότητας. Μια εκπομπή-σταθμός, που καθιέρωσε την πρωινή ενημέρωση στην Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά και στη συνείδηση των τηλεθεατών.

Αυτή τη σεζόν, η εκπομπή γράφει μια καινούργια σελίδα και περνά σε νέα εποχή, με νέους παρουσιαστές, αλλά με τον ίδιο στόχο: να προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, που υπηρέτησε με ήθος και αλήθεια την Ενημέρωση, δίνει τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που θα συνεχίσουν τη διαδρομή της πρωινής ζώνης με την ίδια πυξίδα για ουσιαστικό λόγο και ανθρώπινη ματιά στα γεγονότα.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:00, και καθημερινά, το “Καλημέρα Ελλάδα”, έρχεται για να δώσει το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας και να αναδείξει κάθε πλευρά της ειδησεογραφίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή μας.

Με σύγχρονη, κριτική και άμεση προσέγγιση, ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού θα φέρνουν σε πρώτο πλάνο όλα τα θέματα τα επικαιρότητας, με γνώμονα πάντα τον πολίτη, τις ανάγκες και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του.

Έγκριτοι καλεσμένοι θα βρίσκονται καθημερινά στο στούντιο για να φωτίζουν σε βάθος καίρια ζητήματα. Σφαιρική ενημέρωση, αξιόπιστη και αντικειμενική παρουσίαση όλων των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και διεθνών εξελίξεων, χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και διαδραστικές ενότητες.

Advertisement

Αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα τα ζητήματα που απαιτούν λύσεις, το “Καλημέρα Ελλάδα” θα ακούει καθαρά τη φωνή του πολίτη. Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά μέσα από social media της εκπομπής, να στέλνουν τα σχόλιά τους, να θέτουν ερωτήσεις στους καλεσμένους και να διαμορφώνουν τη ροή της συζήτησης, σε πραγματικό χρόνο.

Το “Καλημέρα Ελλάδα”, η πιο σταθερή αξία της πρωινής ενημέρωσης, επιστρέφει ανανεωμένο και έτοιμο για τη νέα εποχή του».

Το 2009 η Άννα Λιβαθυνού πλασίωνε τη Βάσια Λόη στην εκπομπή «Μεσημεριανό Express» μαζί με την Νανά Παλαιτσάκη, τον Δημήτρη Σαράντο, την Εύη Δρούτσα- στη φωτογραφία με καλεσμένο τον αείμνηστο Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ποια είναι η Άννα Λιβαθυνού

Αρκετοί θυμούνται την Άννα Λιβαθυνού από την εποχή που παρουσίαζε το TV Weekend την προτελευταία χρονιά του Alter, έχοντας πάρει τότε τη θέση της Σταματίνας Τσιμτσιλή- στο πάνελ βρισκόταν ο Μιχάλης Ροδόπουλος, η Ελεάνα Τρυφίδου, ο Δημήτρης Σαράντος, η Όλγα Λαφαζάνη και η Κλεοπάτρα Πατλάκη. Πριν από το Alter εργαζόταν στο Star ως ρεπόρτερ, με επικεφαλής τότε τον Σταμάτη Μαλέλη.

Advertisement

Για μια δεκαετία περίπου, η Άννα Λιβαθυνού είχε επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τα Αθίκια Κορινθίας.

Τα τελευταία τρία χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Στις 24 Αυγούστου η Άννα Λιβαθυνού ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κανάλι ευχαριστώντας την ιδιοκτησία και τους στενούς της συνεργάτες.