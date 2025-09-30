Η σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη αποτέλεσε βασικό περιεχόμενο πολλών εκπομπών το πρωί της Δευτέρας, εκτός από αυτές του Alpha, καθώς είχε ζητηθεί από το κανάλι να τηρηθεί μια πολύ διακριτική στάση στο συγκεκριμένο θέμα. Παρόλα αυτά, τόσο το Happy Day (19,7%) όσο και η «Super Kατερίνα» (16%) κέρδισαν με άνεση του δυναμικό κοινό στις ζώνες τους με την πρώτη εκπομπή να φτάνει μάλιστα το 29% στο τέταρτο του Δήμου Βερύκιου.

Ο Γιώργος Λιάγκας που ασχολήθηκε πιο πολύ από όλους με τη σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη ανέβηκε στο 13,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο σύνολο κοινό βγήκε δεύτερος (12,9%) κάτω από τους «Αταίριαστους» (17,1%) και μια ανάσα πάνω από τη Φαίη Σκορδά (12,4%).

Advertisement

Advertisement

Η θεία Μπισμπίκη στη Ζήνα και το αυτοκίνητό του στο πλατό του Ευαγγελάτου

Η Ζήνα Κουτσελίνη ροκάνισε τη διαφορά με τον Πέτρο Κουσουλό (11,3% και 11,9% αντίστοιχα) αν και στο σύνολο ο ΑΝΤ1 προηγήθηκε με 15,5% για να ακολουθήσει το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου με 13,8%.

Η «χαρά» στον ΣΚΑΪ κράτησε όμως μέχρι εκεί: 2,5% ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, 3,8% ο Κώστας Τσουρός και και 2,6% η Τατιάνα Στεφανίδου στο δυναμικό κοινό, με τον πρώτο να πηγαίνει καλύτερα στο σύνολο (8.9%) εξατίας του υψηλού lead in από το μεσημεριανό δελτίο του σταθμού (17,6%). Σταθερός κυρίαρχος της ζώνης, ο Νίκος Ευαγγελάτος με 14,4% στο δυναμικό κοινό.

Πεσμένες φέρος οι επιδόσεις σε όλα σχεδόν τα τηλεπαιχνίδια σε σχέση με την περσινή σεζόν: Το δυναμικό κοινό προτίμησε το Deal me 13,7%, ενώ στο σύνολο διατήρησε την πρωτιά ο «Τροχός της Τύχης» με 17,6% (μόνο εκεί δεν έπαιξε το θέμα Μπισμπίκη).

Πολύ χαμηλά το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ με μόλις 5,4% στο δυναμικό κοινό με το Open ανεβαίνει εντυπωσιακά στο 10,4% και το Mega να επικρατεί άνετα με 18,7% στο κοινό 18-54 και 19,4% στο σύνολο.

Στην prime time ζώνη οι σειρές του Alpha δείχνουν πως έχουν ήδη κερδίσει πανηγυρικά τη μάχη της τηλεθέασης: 19,1% ο «Άγιος Έρωτας», 18,5% το Porto Leone (με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη), ενώ στον ΑΝΤ1 το Grand Hotel έμεινε στο 9,8% και το «Γιατί ρε πατέρα» στο 8,5%.

Είναι χαρακτηριστικό πως η «Γη της Ελιάς» με ένα επεισόδιο διάρκειας σχεδόν 3,5 ωρών, κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση προτίμησης του δυναμικού κοινού (11,3%) ενώ στο σύνολο η σειρά του Αντρέα Γεωργίου σκαρφάλωσε στο 17% χωρίς πάλι να περνάει τις σειρές του Alpha- έφτασε όμως μία ποσοστιαία μονάδα ψηλότερα από τo Grand Hotel (16%).

Advertisement

Advertisement