Για την 8η Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Φιλοθέη, προκαλώντας υλικές ζημιές σε τουλάχιστον τρία οχήματα και μία γκαραζόπορτα, προτού εγκαταλείψει το σημείο.

Ο ηθοποιός είχε παρευρεθεί σε μεγάλο γλέντι τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση.

Μετά τη διασκέδαση, ο Μπισμπίκης πήρε το τιμόνι του μεγάλου αγροτικού του οχήματος και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του στη Φιλοθέη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και σε μια γκαραζόπορτα, προκαλώντας σημαντικές φθορές. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε στα στενά της περιοχής.

Τι υποστηρίζει ο ηθοποιός

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι επικοινώνησε με την Αστυνομία την επόμενη ημέρα, ενημερώνοντάς τους για το τροχαίο και δηλώνοντας στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε διαδικασία. Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, συνεργάτης του ηθοποιού τηλεφώνησε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα αναφέροντας πως ο ίδιος προκάλεσε το τροχαίο. Οι αστυνομικοί την παρέπεμψαν στο “100”, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Μιλώντας στο Mega, ο υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), στον Μπισμπίκη θα επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα.

Σημειώνεται πως δεν πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, καθώς είχε παρέλθει το 24ωρο από το συμβάν. Ωστόσο, με βάση τις νέες διατάξεις του ΚΟΚ, η εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος αντιμετωπίζεται νομικά ισότιμα με την περίπτωση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το βίντεο από τη Φιλοθέη και η δήλωση του ηθοποιού

Νέο βίντεο που προβλήθηκε από το Mega δείχνει το όχημα του ηθοποιού να κινείται με χαμηλή ταχύτητα λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση.

Ο ίδιος ο Μπισμπίκης επιμένει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, δεν έτρεχε και πως απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Δηλώνει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο, αφού ενημέρωσε άμεσα τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και τις Αρχές.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.