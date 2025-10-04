Μπορεί η Ελένη Μενεγάκη να μην μιλάει για την τηλεοπτική της επιστροφή, αλλά, όχι μόνο έχει κλείσει αυτή την πόρτα. Αντιθέτως, περιμένει, χωρίς να βιάζεται, να της παρουσιάσουν το project που θα την κάνει να νιώσει ασφαλής ώστε να υποδεχτεί ξανά τους τηλεθεατές που της στέλνουν καθημερινά μηνύματα ζητώντας της να γυρίσει στη μικρή οθόνη. Οπότε όσοι διαψεύδουν με χαρά τα σενάρια γύρω από το comeback της, ας μείνουν λίγο ψύχραιμοι γιατί οι εξελίξεις μπορεί να έρθουν σύντομα.

Μπορεί χτες ο Βασίλης Μπισμπίκης να μην απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο Σύνταγμα, λίγα μέτρα πιο κάτω είχε δώσει ραντεβού με τον καλό του φίλο Νίκο Συρίγο που εξασφάλισε αποκλειστικές δηλώσεις για την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, ξεκαθαρίζοντας τι ακριβώς συνέβη μετά τα περιβόητα γλυκά που μοίρασε στη Φιλοθέη.

Επιτυχία δεν το λες, αποτυχία δεν το λες, κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το κοινό έχει υποδεχτεί χλιαρά το GNTM. Την Παρασκευή, μια όχι και τόσο πετυχημένη μέρα προβολής αφού οι νεαρές ηλικίες βγαίνουν έξω, το ριάλιτι μόδας του Star με το ζόρι κατάφερε να περάσει το 10% όταν η σειρά του Alpha, «Το σπίτι δίπλα έκανε 18,1%.

Το Roadshow του Γρηγόρη Αρναούτογλου έμεινε στο 10,4%, ποσοστό σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Όσο για το Exathlon που ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα, βρέθηκε ακόμα πιο χαμηλά με 5,8%.

Το επαγγελματικό συναινετικό διαζύγιο της Τατιάνας Στεφανίδου με τον ΣΚΑΪ απασχόλησε όλες τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, μετά το τέλος της εκπομπής της Παρασκευής η παρουσιάστρια, που δέχτηκε με απόλυτη ψυχραιμία την απόφαση του καναλιού, συγκέντρωσε την ομάδα της και τους ανακοίνωσε ότι κόβεται η εκπομπή- υπήρξαν και κλάματα από νεότερα, κυρίως, μέλη που μένουν πλέον χωρίς δουλειά.

Πηγές από τον ΣΚΑΪ αναφέρουν πάντως πως η ίδια η Σία Κοσιώνη, δεν έκανε παράπονα στην ιδιοκτησία, όπως είχε ακουστεί, ενώ ακόμα και οι συνεργάτες της Τατιάνας πιστεύουν ότι δύο πράγματα είχαν καταδικάσει από την αρχή σε αυτή την εκπομπή: Η ώρα προβολής και το σκηνικό που θα ταίριαζε μόνο στη late night ζώνη.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι άνθρωποι από το γραφείο τύπου του ΣΚΑΪ δεν γνώριζαν κάτι μέχρι την ώρα της εκπομπής και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στα γραφεία του σταθμού στις εννέα το βράδυ προκειμένου να στείλουν στα Μέσα την επίσημη ανακοίνωση.