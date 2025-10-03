Από τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου η είδηση του τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη γειτονιά όπου διαμένει στη Φιλοθέη μονοπωλεί το ενδιάφερον της κοινής γνώμης.

Όπως αποκαλύφθηκε νωρίτερα την Παρασκευή, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε στην περιοχή με γλυκά, ζήτησε συγγνώμη και διαβεβαίωσε τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από το ατύχημα πως θα τους αποζημιώσει όλους ενώ προσκάλεσε όσους υπέστησαν ζημιές στην θεατρική του παράσταση.

Advertisement

Advertisement

Παρόλα αυτά ένας γείτονας του Βασίλη Μπισμπίκη δεν είδε με καλό μάτι την κίνηση του ηθοποιού δηλώνοντας στην κάμερα της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη στο Star: «Θέλω να δηλώσω κάτι. Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα. Τώρα εγώ πηγαίνω στο συνεργείο να δω το κουφάρι του αυτοκινήτου μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μεθαύριο στο δικαστήριο».