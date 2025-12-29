Μπορεί το ταξίδι τους να ξεπέρασε τις 30 ώρες, όπως αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου, ο τελικός προορισμός όμως τους αντάμειψε. Η 39χρονη ηθοποιός βρίσκεται από την Κυριακή στην πατρίδα του μελλοντικού της συζύγου, Μπρούνο Τσερέλα και συγκεκριμένα στους φημισμένους καταρράκτες Ιγκουασού, στα σύνορα με τη Βραζιλία.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Αθηνά ταξιδεύει με τον αρραβωνιαστικό της στην Αργεντινή- πριν από έναν χρόνο ακριβώς, ο Μπρούνο την έχει ξεναγήσει στα μέρη που γεννήθηκε και μεγάλωσε και της είχε συστήσει όλη την οικογένειά του, γεγονός που είχε ερμηνευτεί ως μια άτυπη επισημοποίηση της σχέσης τους.

Οικονομάκου- Τσερέλα: Ο γάμος δεν αργεί

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζεται να φορέσει δεύτερη φορά νυφικό τον Ιούνιο του 2026, αν και η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ο γάμος της με τον Μπρούνο Τσερέλα θα γίνει στην Πάρο, όπως έχει ακουστεί. Πάντως το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι οι καλεσμένοι μπορεί να φτάσουν τους 400, αφού θα έρθουν πολλοί φίλοι και συγγενείς του πρώην καλαθοσφαιριστή από το εξωτερικό.

Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογράφισε τον αρραβωνιαστικό της με φόντο τους καταρράκτες.