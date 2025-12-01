Ένα τριήμερο στη Ρώμη πέρασε η πριγκίπισσα Αλτζοχάρα της Σαουδικής Αραβίας με τον Έλληνα σύντροφό της, Κώστα Δενδρινό (τη σχέση τους είχε αποκαλύψει η HuffPost) με αφορμή τη βράβευσή της σε κοσμικό γκαλά που έγινε φέτος για πρώτη φορά στη Ρώμη και όχι στο Μονακό όπως συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια.

Μετά τη βράβευσή της, η πριγκίπισσα Αλτζοχάρα διασκέδασε με τον αγαπημένο της και την αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο διάσημο κλαμπ Jackie O’ της Ρώμης. Μάλιστα αρκετοί καλεσμένοι των βραβείων προσπάθησαν επίμονα να πλησιάσουν το τραπέζι τους που βρισκόταν στον πριβέ χώρο του μαγαζιού αλλά απωθήθηκαν ευγενικά από τους ανθρώπους ασφαλείας.

Εκτός από τον σύντροφό της, η πριγκίπισσα Αλτζοχάρα, που έφτασε στη Ρώμη με lear jet και διέμεινε στο πολυτελές ξενοδoχείο Baglioni, συνοδευόταν από την αδελφή της και την κόρη της αλλά και τον Έλληνα καλλιτεχνικό παραγωγό και στενό της φίλο, Στέλιο Κωνσταντινίδη (δεύτερος από δεξιά).

Πριγκίπισσα Αλτζοχάρα: Δεκάδες διακρίσεις για το φιλανθρωπικό της έργο

Η εγγονή του ιδρυτή του κράτους της Σαουδικής Αραβίας, βασιλιά Αμπντουλαζίζ είναι γνωστή -και ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα της- για τις προοδευτικές της ιδέες αλλά και την έντονη φιλανθρωπική της δράση που εστιάζει κυρίως στις γυναίκες και τα παιδιά.

Η πριγκίπισσα Αλτζοχάρα ποζάει ανάμεσα στον αγαπημένο της, Κώστα Δενδρινό και την αδελφή της ενώ όρθια διακρίνεται η κόρη της, Μάγκι, ανάμεσα στον Στέλιο Κωνσταντινίδη, τον Λορέντζο Κονσταντίνι και τον Μάρκους Σαρουφίμ.

Εκτός από την πριγκίπισσα Αλτζοχάρα που ήταν η μοναδική «γαλαζοαίματη» καλεσμένη του λαμπερού event, όλοι ήθελαν να βγάλουν μια φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έφτασε στη Ρώμη με ιδιωτική πτήση μαζί με συγγενείς και συνεργάτες της.