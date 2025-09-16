Την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα με τον Έλληνα σύντροφό της έκανε η πριγκίπισσα Αλτζοχάρα της Σαουδικής Αραβίας. Το ζευγάρι εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ηρώδειο και μάλιστα κάθισε δίπλα στον Παύλο Ντε Γκρες, καθώς η πριγκίπισσα γνωρίζεται προσωπικά με τη θεία του βασίλισσα Σοφία.

Η πριγκίπισσα Αλτζοχάρα και ο σύντροφός της, που ανήκει σε μια από τις γνωστές οικογένειες της Κέρκυρας και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Σαουδική Αραβία στον κλάδο του τουρισμού, είχαν φτάσει την Αθήνα τα ξημερώματα της ίδιας μέρας με lear jet και αναχώρησαν το επόμενο πρωί. Πριν από την παράσταση του Ηρωδείου η πριγκίπισσα είχε απολαύσει μια ιδιωτική ξενάγηση στην περιοχή της Ακρόπολης.

Τον περασμένο Μάιο το ζευγάρι είχε δώσει το παρών στο Φεστιβάλ των Καννών.

Τον προηγούμενο μήνα η πριγκίπισσα Αλτζοχάρα είχε επισκεφτεί την ιδιαίτερη πατρίδα του αγαπημένου της και γνώρισε από κοντά τα μέλη της οικογένειάς του (ο Κώστας Δενδρινός έχει δυο παιδιά από τον πρώτο του γάμο) αλλά και τους στενούς του φίλους. Η παραμονή της στην Κέρκυρα σχολιάστηκε πολύ θετικά καθώς η ίδια φημίζεται για την απλότητά της, το κομψό της στυλ και την ευγένειά της. Εκεί γνωρίστηκε και με τον Στέλιο Κωνσταντινίδη, που ήταν ο παραγωγός της παράστασης Athletes of the Gods, ο οποίος κάλεσε προσωπικά το ζευγάρι στο Ηρώδειο και εκείνοι ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρόσκλησή του.

Πριγκίπισσα Αλτζοχάρα: «Ποτέ δεν άφησα τον φόβο να επηρεάσει τις επιλογές μου»

Εκτός από το στυλ της, η εγγονή του ιδρυτή του κράτους της Σαουδικής Αραβίας, βασιλιά Αμπντουλαζίζ, πριγκίπισσα Αλτζοχάρα, είναι περισσότερο γνωστή -και ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα της- για τις προοδευτικές της ιδέες αλλά και την έντονη φιλανθρωπική της δράση που εστιάζει κυρίως στις γυναίκες και τα παιδιά. Μάλιστα έχει ποζάρει για τα εξώφυλλα των πιο γνωστών περιοδικών της Σαουδικής Αραβίας.

«Είμαι σίγουρα άνθρωπος που αναλαμβάνει ρίσκα και πολλές φορές αυτό δεν είχε καλή κατάληξη, αλλά έμαθα πολλά από αυτό και μεγάλωσα για να αντιμετωπίσω την επόμενη πρόκληση» είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar .

«Ποτέ δεν άφησα τον φόβο να επηρεάσει τις επιλογές μου. Αμφισβητήστε τις συμβατικές αντιλήψεις και θα εκπλαγείτε από το τι σας επιφυλάσσει το απρόσμενο ταξίδι σας».

Ποιο θεωρεί η 44χρονη πριγκίπισσα Αλτζοχάρα ότι είναι το μεγαλύτερο της επίτευγμα; «Να βλέπω τα παιδιά μου να αγκαλιάζουν και να γίνονται μικροί φιλάνθρωποι και επιχειρηματίες σε τόσο μικρή ηλικία. Κατά τη γνώμη μου, οι καλοί γονείς δίνουν στα παιδιά τους ρίζες για να ξέρουν πού είναι το σπίτι τους και από πού προέρχονται, φτερά για να πετάξουν μακριά και να εφαρμόσουν όσα τους έχουν διδαχθεί»