Ήταν μια καλή εβδομάδα για τον Ολυμπιακό και οι παίκτες βρήκαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν. Το βράδυ της Πέμπτης, αρκετοί παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού, με… αρχηγό τον Ροντινέι επέλεξαν- για άλλη μια φορά- το υπόγειο κλαμπ Adele στο Κολωνάκι που ανήκει στον Στάθη Σχίζα και αποτελεί πλέον το πιο πετυχημένο μεταμεσονύκτιο hot spot στην περιοχή.

Εκτός από τον Ροντινέι και τον Χρήστο Μουζακίτη, που είναι τακτικός θαμώνας του μαγαζιού, μαζί τους ήταν ο Τζουλιάν Μπιανκόν, ο Ντανιέλ Ποντένσε, ο Ζέλσον Μαρτίνς αλλά και ο ελληνοαμερικανός παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η παρέα έφτασε λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα και παρέμειναν για αρκετή ώρα, χωρίς να αρνούνται να βγάλουν φωτογραφίες με τους ενθουσιασμένους οπαδούς του Ολυμπιακού που τους αποθέωναν.

Φυσικά ο DJ δεν θα μπορούσε να μην παίξει το αγαπημένο τραγούδι του Ροντινέι, που δεν είναι άλλο από την «Πανσέληνο» της Δέσποινας Βανδή με τον Mente Fuerte. Μάλιστα κάποιοι από τους παίκτες ανέβηκαν μέχρι και πάνω στο μπαρ.