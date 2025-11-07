Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύπαθη εκπομπή του Κώστα Τσουρού-, τη δικαστική διαμάχη με το δίδυμο Ρέβη- Κουρδή αλλά και το φετινό «διαζύγιο εξπρές» από την Τατιάνα Στεφανίδου, η HuffPost θυμάται τις συνεργασίες του ΣΚΑΪ με πρωτοκλασσάτα ονόματα της ψυχαγωγίας που ξεκίνησαν με τις καλύτερες προδιαγραφές αλλά έληξαν άδικα, καταλήγοντας ακόμα και στις δικαστικές αίθουσες.

Ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Λιάγκα το 2020, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν, είχε κάνει αίσθηση: «Όταν κλείνουν οι κύκλοι, νομοτελειακά ανοίγουν καινούριοι κύκλοι, πιο σημαντικοί, πιο ενδιαφέροντες». Αν και είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, ο Γιώργος Λιάγκας έμεινε μία μόνο σεζόν στον ΣΚΑΪ- η εκπομπή είχε ξεκινήσει με διψήφια νούμερα, αλλά μετά το cancel που δέχτηκε μετά την περιβόητη «κωμική» αναπαράσταση μια σεξουαλικής παρενόχλησης, το «Μεσημέρι» δεν κατάφερε ποτέ να σταθεί στα πόδια του- εξάλλου τον Μάρτη του 2020, η εκπομπή είχε μείνει εκτός αέρα για 40 ολόκληρες μέρες.

«Με χαμόγελο θα κλείσουμε και αυτή τη σεζόν. Σαφώς και υπάρχει συναισθηματική φόρτιση» είχε ξεκινήσει τον ευχαριστήριο λόγο της η Φαίη Σκορδά το 2024, που είχε απορρίψει άλλες δύο προτάσεις για να επιλέξει το κανάλι του Φαλήρου. Μετά τα παράπονα των «Αταίριαστων» στη δίοικηση, η εκπομπή της μετακινήθηκε τη δεύτερη σεζόν στη μεσημεριανή ζώνη, κόντρα στους όρους του αρχικού συμβολαίου της που τροποποιήθηκε με τη συγκατάθεσή της- μάλιστα η διαρροή για την αλλαγή ώρας είχε γίνει στα Μέσα πριν ενημερωθεί η ίδια.

Μπορεί το 2024 η Μαρία Μπακοδήμου να έλεγε «πέρασα πολύ ωραία γιατί αγαπηθήκαμε, συνδεθήκαμε» στην πραγματικότητα όμως μετρούσε τις μέρες για να τελειώσει η σεζόν. Άλλος ένα επαγγελματικός γάμος που πέρασε κρίση λίγο μετά τα… στέφανα μιας και η Μαρία είχε υπογράψει να παρουσιάσει καθημερινή εκπομπή, αλλά η έλευση της Φαίης Σκορδά τη μετακίνησε στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, κόντρα σε ό,τι είχε συμφωνήσει αρχικά.

«Δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι χαρούμενη. Είναι μια ήττα, μια αποτυχία». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της Σάσας Σταμάτη το 2019, όταν κόπηκε η εκπομπή της μετά απο τέσσερις μήνες προβολής.

Ποιοι είχαν κινηθεί νομικά εναντίον του ΣΚΑΪ

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Γιώργος Τσαλίκης δεν είχαν διστάσει να κινηθούν νομικά εναντίον του ΣΚΑΪ: «Εκτέθηκα από τον ΣΚΑΪ δημοσίως, ξαφνικά βρέθηκα κρεμάμενη επειδή άλλαξε η δίοικηση» είχε αποκαλύψει η πρώην παρουσιάστρια, που τελικά αποζημιώθηκε επειδή το δικαστήριο έκρινε ότι το κανάλι είχε παραβιάσει τους όρους του συμβολαίου της και μάλιστα την εποχή που ήταν έγκυος στην κόρη της Αλεξάνδρα.

Ο Γιώργος Τσαλίκης είχε υπογράψει με τον ΣΚΑΪ να παρουσιάσει το Big Brother το 2021 αλλά τελικά το κανάλι αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα. Μέχρι και σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Όσο για το ζεύγος Γκουντάρα- Κάκκαβα, μπορεί να παρουσίασαν δύο εκπομπές στον ΣΚΑΪ αλλά και εκείνοι δεν έκρυψαν μετά την πικρία τους για εκείνη τη συνεργασία.

Άλλο ένα εχθρικό διαζύγιο είχε ο ΣΚΑΪ με τον Βαγγέλη Περρή για την εκπομπή Rodeo, με την Αθηναΐδα Νέγκα και την Άννα Μαρία Βέλλη και οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ, αν και λίγα χρόνια μετά η τελευταία συμμετείχε στο Survivor παραγωγής Acun Medya.

Για το τέλος αφήνουμε την πολυσυζητημένη περίπτωση της Ιωάννας Μαλέσκου, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ έχοντας απορρίψει άλλες δύο προτάσεις, αλλά μέχρι να βγει η εκπομπή της στον αέρα είχε γίνει αλλαγή στη διοικητική πυραμίδα με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να μη νιώθει ποτέ ότι είχε τη στήριξη του σταθμού.