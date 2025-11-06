Πληθαίνουν τα τελευταία 24ωρα οι φήμες σχετικά με τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στην καθημερινή εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνει η HuffPost, αυτή τη φορά ο Κώστας Τσουρός δεν έχει αντιτεθεί στις προτάσεις του καναλιού.

Σύμφωνα με δημοσιεύμα της ιστοσελίδας youfly, η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη μετακινείται στο δελτίο ειδήσεων, ο Στέργιος Σαμαρτζής θα βγαίνει σε παράθυρο και ο Χάρης Λεμπιδάκης αποχωρεί από την εκπομπή και τον σταθμό.

Από την τρίτη εβδομάδα που βρισκόταν η εκπομπή στον αέρα, η διοίκηση είχε αντιληφθεί ότι το κόνσεπτ «δύο εκπομπές σε μία» δεν ήταν λειτουργικό, καθώς δεν μπορούσε να μεταδώσει στον τηλεθεατή την εικόνα της τηλεοπτικής παρέας.

Αν και το ενημερωτικό μέρος της εκπομπής σημείωνε από την αρχή πιο υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ο σταθμός ήθελε να διατηρήσει το ψυχαγωγικό κομμάτι, το οποίο όμως στη συνέχεια περιορίστηκε σε διάρκεια για πρακτικούς λόγους αφού η εκπομπή πλέον τελειώνει κάθε μέρα σε διαφορετική ώρα εξαιτίας της ελληνικής ταινίας που αντικατέστησε την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου.

Η Ναταλία Αργυράκη είχε απορρίψει το καλοκαίρι τη δελεαστική πρόταση του Γιώργου Λιάγκα για να βρεθεί δίπλα στον Κώστα Τσουρό. Το ίδιο ακριβώς συνέβη με τον Χάρη Λεμπιδάκη.

Κώστας Τσουρός: Απογοήτευση μεν, ψυχραιμία δε

Σύμφωνα με πηγές από το κανάλι του Φαλήρου, οι οριστικές αποφάσεις για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού θα ληφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος μάλιστα, αν και αρχικά δεν είχε δεχτεί την πρόταση του σταθμού να υπάρχει μόνο μία σταθερή ομάδα στο τραπέζι και οι υπόλοιποι να εμφανίζονται για να προλογίσουν τα θέματά τους, πλέον έχει αποφασίσει να μην προβάλλει σθεναρή αντίσταση στο κανάλι που δεν δείχνει την ίδια ανοχή και υπομονή, αφού τα ποσοστά τηλεθέασης ρίχνουν τον μέσο όρο ημέρας του καναλιού.

Είναι ενδεικτικό πως την Τετάρτη, η μισή εκπομπή έπεσε κάτω από το 2%, φτάνοντας το 1,2%, ενώ στη συνέχεια η ελληνική ταινία «Η αρχόντισσα και ο αλήτης» έκανε μέσο όρο 9,3% στο δυναμικό κοινό. «Ασφαλής» παραμένει και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης από τον οποίο παίρνει lead in ο Κώστας Τσουρός- το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε χτες 6,6% στο κοινό 18-54 και 8,6% στο σύνολο.

Σε σύνεντευξή του το πρωί της Πέμπτης στην Κατερίνα Καινούργιου, ο συνεργάτης του Κώστα Τσουρού, Χάρης Λεμπιδάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα δικής του παραίτησης, όπως γράφτηκε: «Αν υπάρχει (θέμα αποχώρησης) από το κανάλι, θέλω να ενημερωθώ, όπως το ζήτησα ειδικά από τον Κώστα. Θέλω να δω από πού έφυγε το συγκεκριμένο δημοσίευμα» σχολίασε φανερά ενοχλημένος.

Οι πηγές της HuffPost ξεκαθαρίζουν πάντως πως ο ΣΚΑΪ εξακολουθεί να μην επιθυμεί την οριστική διακοπή της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν το συντομότερο δυνατό ένα νέο πρότζεκτ για να πάρει τη θέση της ταινίας που σημείωνει μεν καλύτερα ποσοστά, δεν φέρνει όμως διαφημιστικά έσοδα.