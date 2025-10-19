Ανάρπαστα έχουν γίνει τα εισιτήρια για τη συναυλία του ΛΕΞ στις 24 Οκτωβρίου 2025 στο Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου, με τη γερμανική DW να διερωτάται σε άρθρο της «Πως η ελληνική ραπ έσπασε τα σύνορα και επεκτείνεται πέρα από ένα μικρό κοινό;»

Αυτό που ουσιαστικά υπογραμμίζει ο συντάκτης του άρθρου, είναι πως από τα χρόνια της δεκαετούς κρίσης μέχρι και σήμερα, οι στίχοι των τραγουδιών της ελληνικής ραπ απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας, σε αντίθεση με τα κούφια λόγια των πολιτικών στα δελτία ειδήσεων.

Advertisement

Advertisement

«Στίχοι σμιλεμένοι στον πόνο και την πέτρα» όπως γράφει και παραθέτει μερικούς από αυτούς που θα ξεσηκώσουν σε λίγες μέρες το κοινό του Βερολίνου.

Τρέμει το βλέφαρο του αριστερού μου ματιού

Σαν κάποιο αρχέγονο κακό να μας γυρεύει παντού

Ως το μέλλον στον καιρό του μολυσμένου ουρανού

Που αλλάζει χρώμα με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού

Ταμπέλες neon, διαφημίσεις ψηφιακού οργασμού

Στρατοί φονιάδων στην υπηρεσία του νέου Θεού

Τα ίδια κόζια όπως τα ξες, ανασφάλεια και stress

Κι η φωνή ενός μαλάκα να φωνάζει εντολές

Σκλαβοπάζαρα που κάποιοι ονόμασαν δουλειές

Με το κεφάλι σου σκυφτό τηρείς τις περγαμηνές

Συμπλοκές, αίμα στα πεζοδρόμια, μαχαιριές

Είδα ένα φίλο μου στον ύπνο μου να πέφτει απ’ αυτές

Είδα την έτσι στην πλατεία μ’ ένα φλώρο προχθές

Γιατί ο πόνος είναι αόρατος μα οι ουλές φανερές

Το όραμα μου, πανικός, 40+ πυρετός

Παραλήρημα, λιακάδα και δε βλέπω το φως

Όσοι δε βλέπουν ό,τι βλέπω, λένε «Τι βλέπει αυτός;»

Μα είναι τιμή μου να είμ’ αυτός που τα βλέπει αλλιώς