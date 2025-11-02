Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου, μετά τη συναυλία του γνωστού ράπερ ΛΕΞ, όταν περίπου 100 άτομα κινήθηκαν προς το τουρκικό προξενείο και επιτέθηκαν σε διμοιρίες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι δράστες πέταξαν περισσότερες από 60 βόμβες μολότοφ, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα και έναν κάδο απορριμμάτων.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου–λάμψης, διαλύοντας τις ομάδες των ταραξιών στους γύρω δρόμους.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, η αστυνομία προχώρησε σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη, η οποία ωστόσο δεν σχετιζόταν με τα επεισόδια, καθώς αφορούσε παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για έντονους θορύβους και φωτιές που διήρκεσαν αρκετά λεπτά, πριν η κατάσταση τεθεί υπό έλεγχο.