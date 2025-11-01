Χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν το Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου (01/11) για τη συναυλία του ΛΕΞ, με περισσότερους από 45.000 θεατές να συμμετέχουν στη μουσική γιορτή του Θεσσαλονικιού ράπερ.

Οι πύλες άνοιξαν στις 16:00, αλλά οι φαν είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται από πολύ νωρίτερα, ενώ ένα warm-up event ξεκίνησε ήδη από τις 12:00 σε κοντινή τοποθεσία, δημιουργώντας ατμόσφαιρα φεστιβάλ και προετοιμάζοντας το κοινό για την εκρηκτική βραδιά.

Λίγο πριν από την έναρξη, γύρω στις 20:00, αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας «March to Gaza» ανέβηκε στη σκηνή και ευχαρίστησε τον ΛΕΞ για τη δημόσια στήριξή του. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε λίγο πριν από τις 21:00 και ξεκίνησε το set του με το εμβληματικό «3.000 Στροφές», μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο ενέργεια, με αναμμένους πυρσούς που φώτισαν το στάδιο. Το κοινό ήταν απόλυτα συντονισμένο, τραγουδώντας κάθε στίχο και συμμετέχοντας ενεργά στη γιορτή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι δρόμοι γύρω από το στάδιο είχαν γεμίσει από νωρίς με παρέες κάθε ηλικίας, φορούσαν μπλουζάκια με στίχους και κρατούσαν μπύρες, χορεύοντας και περιμένοντας τη στιγμή που θα ακουστεί η πρώτη νότα. Η ενέργεια και η ατμόσφαιρα ήταν φαντασμαγορικές, με τους θεατές να ζουν κάθε στιγμή της συναυλίας σε πλήρη ταύτιση με τον καλλιτέχνη.

Ο ΛΕΞ απέδειξε ότι δεν είναι απλώς ένας ράπερ, αλλά μια αυθεντική φωνή της κοινωνίας, που δίνει έκφραση και ταυτότητα σε χιλιάδες νέους και μεγαλύτερους. Η βραδιά συνδύασε μουσική, ενέργεια και συλλογική εμπειρία, ενώ η συμμετοχή του κοινού έκανε τη συναυλία να μοιάζει με γιορτή φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας την επιρροή και το κύρος του Θεσσαλονικιού καλλιτέχνη στη μουσική σκηνή. Χιλιάδες στόματα ενώθηκαν σε ένα ρυθμό, με λόγια που «καίνε» και μουσική που ενώνει, δημιουργώντας μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.